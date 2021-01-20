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国家发改委回应2021年经济运行热点：有能力有条件巩固经济稳定恢复态势

2021年01月20日08:07 | 来源：北京日报
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　　■节日供应：把握好时机、力度，及时投放各类储备特别是中央冻猪肉储备，确保春节期间重要民生商品供应充足、价格总体稳定，不出现断档脱销和集中抢购等情况

　　■稳定物价：认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时启动、足额发放价格临时补贴；鼓励有条件的地方发放一次性补贴

　　■汽车消费：有序取消一些行政性限制消费购买的规定，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励限购城市适当增加号牌指标投放

　　■家电升级：促进家电等保有量大的耐用消费品更新消费，完善废旧家电回收处理体系，支持开展家电以旧换新活动，推动家电消费更新升级

　　本报记者 曹政

　　面对新冠肺炎疫情的严重冲击，去年我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。近期多地出现的新疫情，是否会给今年经济恢复带来负面影响？

　　“针对今年经济运行可能出现的不同情况，我们也做了情景推演和应对准备，特别是经历了去年的极端压力测试，我们认为今年有能力、有条件巩固经济稳定恢复态势，实现‘十四五’发展良好开局。”在昨天举行的国家发改委例行发布会上，国家发改委综合司司长严鹏程回应，今年保持我国经济平稳发展，是有条件、有基础的，市场主体对未来也是充满信心的。

　　添暖意

　　今年宏观政策不会“急转弯”

　　2020年，我国有效应对新冠肺炎疫情的严重冲击，在世界上率先控住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长，经济呈现逐季好转、稳定恢复态势，主要经济指标好于预期，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，经济总量突破100万亿元。

　　但也有观点认为“虽然经济的增长超出预期，但一些微观主体的感觉却不尽相同”。“国民经济是一个大的系统，区域、行业、企业的发展情况不一，对于宏观经济的感受自然也会有所不同。”严鹏程说，GDP是个宏观数据，是亿万微观市场主体运行结果的总体体现，它的稳定增长又为微观市场主体下一步更好发展，提供良好预期和稳定环境。

　　数据显示，我国加大助企纾困力度，全年新增减税降费超过2.5万亿元，金融部门向实体经济合理让利1.5万亿元；随着营商环境的不断优化，市场主体活力持续增强，2020年全年新设市场主体2500万户左右，实现了逆势大幅增长；全年新增就业1186万人，完成全年目标任务的131.8%；城镇调查失业率从2月份的6.2%下降到12月份的5.2%；居民人均可支配收入增长2.1%，与经济增长基本同步，一些困难群体基本生活得到有效兜底。

　　对于今年宏观政策是否退坡甚至退出这一问题，他表示，肯定会与保持经济平稳运行的实际需要相匹配，不会出现“急转弯”。特别是考虑到一些微观市场主体还将经历一段恢复期，一些中小微企业刚刚“大病初愈”，有的还没有完全恢复元气，宏观政策将继续保持必要的支持力度。

　　据介绍，国家发改委下一步将加强经济运行监测、密切跟踪市场主体发展情况，及时采取更有针对性的政策举措，让更多的市场主体能够切实地感受到经济恢复的暖意。

　　保供应

　　确保春节民生商品价格稳定

　　春节临近，如何确保节日期间物价稳定？如何保障春节期间猪肉的稳定供应？

　　国家发改委政研室主任袁达介绍，春节即将来临，为保障重要民生商品供应、价格不出现大幅上涨、困难群众基本生活不受大的影响，将会同各地区各部门，强化监测预警，密切跟踪粮油肉菜蛋果奶等重要民生商品市场供应和价格变化情况，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，及时进行预判预警，及时采取有力有效措施。

　　在保障市场供应方面，相关部门也督促各地压实“菜篮子”市长负责制，针对肉类、蔬菜等重点品种，切实组织好生产供应，推动本地自给率较低的城市积极对接外地货源、提前签订合同；组织做好生产调度、物流运输和终端销售等各环节工作，保障重要民生商品运输通畅，充分利用好平价商店等渠道，确保全链条畅通运行。

　　节日期间如何加强储备调节？“结合市场形势，相关部门将把握好时机、力度，及时投放各类储备特别是中央冻猪肉储备，确保春节期间重要民生商品供应充足、价格总体稳定，不出现断档脱销和集中抢购等情况。”袁达回应。

　　此外，针对疫情、寒冷天气等突发事件，国家发改委也制定或完善应急预案，健全应急处置工作机制，做到有备无患；认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时启动、足额发放价格临时补贴；鼓励有条件的地方发放一次性补贴，切实保障困难群众基本生活。

　　促消费

　　鼓励汽车限购城市适当增指标

　　从去年下半年以来的消费运行情况看，国内市场销售总体呈现持续回升态势，重点服务消费稳步复苏，线上消费快速发展。

　　“但最近这段时间，国内一些地方出现零星散发和新的局部聚集性疫情，又赶上临近春节假期传统消费旺季，消费市场不可避免会受到扰动，去年12月份社会消费品零售总额增速已经略有波动。”严鹏程说，相比去年，我国在常态化疫情防控方面已经积累了不少经验，防控措施更加科学精准精细，这将有效降低疫情对生产生活的影响。

　　记者获悉，今年国家发改委将围绕提高居民消费能力、改善消费环境、开拓消费新增长点等，精准加力施策，进一步发挥好消费对经济发展的基础性作用。

　　具体来看，相关部门将着力提升居民消费能力和消费意愿，加大促进居民增收的力度，稳步提升居民消费倾向和能力，要实施好更加科学精准的疫情防控措施，为居民消费创造条件，以高质量供给进一步提升传统消费，要不断提高供给质量，满足消费者多样化多层次消费需求。

　　值得关注的是，相关部门还将完善消费政策，有序取消一些行政性限制消费购买的规定，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励限购城市适当增加号牌指标投放。同时，还将促进家电等保有量大的耐用消费品更新消费，完善废旧家电回收处理体系，支持开展家电以旧换新活动，推动家电消费更新升级；要积极发展住房租赁市场，促进住房消费健康发展。

　　“过去一年，广大市场主体经受住了疫情的冲击，探索积累了应对风险挑战的经验。”他说，总的看，今年保持我国经济平稳发展，是有条件、有基础的。近几个月来，制造业PMI和非制造业商务活动指数一直处于相对较高水平，说明市场主体对未来也是充满信心的。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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