马婧

原标题：2021年服贸会计划8月底9月初举办

本报讯（记者 马婧）近日，2021年服贸会举办首场线上宣介活动，这标志着2021年服贸会的招商招展工作全面开启。记者了解到，2021年服贸会将紧抓全球经济数字化发展趋势，精心策划活动内容，初步计划今年8月底9月初举办，继续采取线上线下融合方式办展办会。今年服贸会将举办全球服务贸易峰会、论坛和会议、推介洽谈、成果发布、展览展示、配套活动等，其中展览展示面积为15万平方米左右，高峰论坛、品牌专题论坛、行业会议及推介洽谈等各类活动共计120余场。

2021年服贸会的展览展示将延续“综合展+专题展”模式。综合展将设置数字服务专区及国别、省区市展区。专题展突出企业展，拟围绕电信、计算机和信息服务，以及金融保险服务、文旅服务、教育服务、体育服务、运输服务、健康卫生服务等举办专题展，充分展示各领域在数字化、智能化发展趋势下的新业态、新模式和新成果。品牌论坛和会议将侧重围绕数字贸易开展广泛交流。

2021年服贸会还将继续设置发布厅，举办新产品、新技术、新服务首发活动、权威发布等，并为各类参会主体组织商务考察、餐会酒会、沙龙等活动提供便利，丰富展客商体验。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)