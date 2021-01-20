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增2.1%！去年央企全年效益正增长

“一带一路”重点项目没有一例因疫情停工

潘福达
2021年01月20日08:09 | 来源：北京日报
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　　本报讯（记者 潘福达）在国务院新闻办公室昨天举行的新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，2020年中央企业实现净利润1.4万亿元，同比增长2.1%，近8成央企净利润同比正增长。

　　彭华岗表示，2020年，面对前所未有的困难挑战，国资央企统筹推进疫情防控和改革发展，奋力拼搏、开拓创新，经济效益走出低谷、稳步提高，国企改革不断深入、布局结构持续优化，党的领导党的建设得到进一步加强，实现了“十三五”圆满收官。去年下半年以来，央企月度净利润同比增速始终保持在两位数以上，全年累计实现净利润1.4万亿元，同比增长2.1%。“这是一步一步地把净利润从1到4月下降61.2%的最低谷拉升转正，十分不容易。”他说。

　　2020年，央企完成固定资产投资（不含房地产投资）2.8万亿元，同比增长了1.9%，自4月份以来始终保持了正增长的态势。到2020年末，央企平均资产负债率是64.5%，同比下降了0.5个百分点，完成3年降低2个百分点的目标，圆满完成降杠杆目标任务，有效防范了财务风险。

　　2020年，央企还助企纾困，降电价、降气价、降资费、降路费、降房租，降低全社会运行成本1965亿元，为经济社会发展作出了积极贡献，其中电网企业合计降低用户用电成本约1080亿元，进一步彰显了央企作为国民经济“稳定器”“压舱石”的责任担当。

　　国企改革方面，央企混合所有制改革积极稳妥有序深化。中国国有企业混合所有制改革基金挂牌成立，总规模2000亿元，首期募资707亿元。央企实施混改超过900余项，引入社会资本超过2000亿元。

　　彭华岗表示，混合所有制改革是国有企业改革的一项重要任务，但不是国有企业改革的全部，不能片面地以混改的数量、比例、进度、范围等作为国企改革的标识，不能采取“运动式”“一刀切”的方式来推进混改，而是要根据企业的实际和工作成熟度，宜改则改，不宜改不强改，避免盲目性，一企一策地加以推进，要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，分层分类地深化混合所有制改革。

　　值得一提的是，疫情为央企海外项目造成重大影响，但是各家央企克服困难，大多数项目在正常开展，特别是“一带一路”重点项目没有一例因此而停工。到目前为止，已经有81家央企在“一带一路”沿线承担了超过3400个项目。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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