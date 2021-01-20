吴 力

原标题：贸易投资：人民币的新机遇来了

□ 本报记者 吴 力

最近半年来人民币持续升值给外贸企业带来汇率成本压力。顺势而为，人民币结算作为降低企业汇率风险的根本之策正在加速推进。自2月4日起，由人民银行、商务部等六部门联合发布的《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》将正式实施，推动更高水平贸易投资人民币结算便利化，进一步简化跨境人民币结算流程。

人民币结算加速推进

2020年，人民币汇率一路走高。中国人民银行货币政策司司长孙国峰1月15日介绍，2020年末人民币对美元汇率比上年末升值6.9%，人民币对一篮子货币升值约4%。

“人民币持续升值，加上原材料价格上涨、海运费飙升，不断蚕食着外贸企业的利润。”宁波如意股份有限公司外销部副总经理施敏雪在接受国际商报记者采访时如是说。

面对这一形势，国家及地方层面引导人民币结算的步伐在加速。

截至2020年年末，办理跨境人民币结算金额4.12万亿元，同比增长26.2%，占本外币的比例达40.1%……这是中国人民银行广州分行1月14日发布的广东2020年经济金融数据。广州分行已将跨境人民币更高水平便利化试点由自贸试验区拓展到大湾区，截至2020年末已有563家广东不含深圳企业纳入名单。2020年，人民币成为广东第二大跨境结算货币，并超越美元成为粤港澳大湾区第一大跨境结算货币。

作为外贸大省，人民币成为广东第一大跨境结算货币意义重大。从全国来看，自2011年跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国以来，人民币跨境结算就驶上了快车道，这为企业规避汇率风险带来利好。

尤其是今年，人民币跨境结算在快车道上再次“提速”1月4日，《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》发布；1月5日，中国人民银行、国家外汇管理局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5，境内企业境外放款的上限相应提高。

业内人士认为，在中国大力推进人民币国际化的当下，便利的跨境人民币结算政策能有力推动跨境人民币在更多场景中使用。外贸企业迎来了推广使用人民币结算的有利时机，这将进一步增强外国客户使用人民币结算的意愿。

中国人民银行发布的《2020年人民币国际化报告》显示，2019年，银行代客人民币跨境收付金额合计19.67万亿元，同比增长24.1%，意味着人民币跨境使用逆势持续快速增长，收付金额创历史新高。人民币在主要国际支付货币中排第5位，市场份额为1.76%。

除了有利的政策环境，中国当前推动人民币结算还有一个有利因素：全球对人民币和人民币资产持有的意愿在持续上升。中国银行最新发布的2020年一季度离岸人民币指数（ORI）显示，得益于相对稳定的汇率表现、相对具有吸引力的资产收益和相对稳定的资本市场，境外持有人民币资产的意向进一步提升。2020年一季度末，多数离岸人民币市场的人民币存款余额增长，境外央行将人民币资产纳入官方储备资产的规模折合2215亿美元，创下历史新高。

新业态受关注

细览六部门联合发布的《通知》，亮点颇多，其中就包括支持贸易新业态跨境人民币结算。

受新冠肺炎疫情冲击，跨境电商等新业态发展迅猛。海关总署发布的最新统计数据显示，2020年，外贸新业态蓬勃发展，全年跨境电商进出口1.69万亿元，增长31.1%，成为稳外贸的重要力量。相关企业通过人民币结算降低汇兑成本的需求也更加迫切。

新光数字贸易研究院院长林智勇在接受国际商报记者采访时表示，当前，跨境零售平台主要通过第三方支付平台信用卡收款，然后进行结汇和中国国内收款服务。新的政策有利于跨境电商平台开展人民币结算业务。

与此同时，林智勇直言，目前跨境人民币支付主要满足大宗贸易等需要，随着新业态快速发展，跨境电商的人民币结算应受到更多重视。当前，跨境电商平台使用人民币结算的主要难点在于用人民币定价难和国外支付公司尚未大量使用人民币结算。解决这些问题需要相关部门推出一揽子跨境人民币支付解决方案，比如在国外积极推广中国的支付工具，同时鼓励国外支付平台开通跨境人民币支付功能。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)