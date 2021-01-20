何诗霏

■ 本报记者 何诗霏

2020年11月15日，中国与东盟十国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。协定签署以后，中国相关部门即从多方着力，为RCEP落地实施开展准备工作。如商务部从去年12月起就已经启动RCEP协定国内核准程序，目前进展顺利。

在商务部日前举办的《区域全面经济伙伴关系协定》线上专题培训班上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文称，RCEP协定的中英文文本已在协定签署后第一时间上传中国自由贸易区服务网，待后续完成司法审核后，文本还会更新公布。相关网站将及时发布解读文章和政策信息。同时，商务部举办此类全国性线上专题培训班，协助地方、行业中介组织、企业全面熟悉规则。

王受文呼吁，各地方应深入结合当地实践，积极探索RCEP蕴含的宝藏，抓住协定带来的重大机遇，推动实现更高水平的开放，协助企业努力在市场竞争中拓展合作发展新空间。

积极掘金RCEP

王受文表示，目前，各方推动生效的态度都很积极，协定在6个东盟国家和3个非东盟国家批准后，就可以先行生效实施。各成员都希望RCEP有望在今年年底前生效。各地要抓住机遇，深入挖掘有利政策，用足用好协定红利，最大化地发挥协定效力。

宝藏一：货物贸易自由化便利化。RCEP生效后，90%以上的货物将实现零关税，涵盖中国1.4万亿美元的贸易额。“各地要认真研究其他14国的关税减让情况，与产业特点、企业专长结合起来，有针对性地扩大出口。各地商务主管部门都要指导企业充分利用规则，充分合理享受其他国家的关税优惠，获得出口利益。”王受文强调。

同时，企业要利用好原产地区域累积规则。双边自贸协定一般要求商品在出口国达到增值标准或生产要求，才能享受进口国的优惠关税。但随着现代产业链的发展，很少有产品完完整整在一国加工完成，增加了享受关税优惠的难度。RCEP的优越性在于采用了区域累积规则，商品出口到其他RCEP成员国时，多个成员国的中间品都能叠加计入增值标准，大大降低了商品享惠门槛，使更多商品有机会享受到关税减让。王受文指出，各地要引导企业学懂弄通这套规则，充分挖掘原产地区域累积规则带来的贸易效应、产业链合作效应和投资效应。

RCEP成员国中，有中国重要的原材料和中间品进口来源国。王受文指出，各地要深入分析辖内产业链的特点，结合我进口关税减让和配套的贸易便利化措施，积极扩大先进技术、重要设备、关键零部件进口，支持日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口，促进研发设计、节能环保、环境服务等生产性服务进口，提升国内供给体系质量，满足人民群众消费升级需求。

宝藏二：中日首次建立自贸关系。日本是位列全球前十的经济体，中日贸易投资关系非常紧密。2019年，中日双边货物贸易额3150亿美元，服务贸易额477亿美元，日本对华投资约37亿美元。中国连续12年是日本最大贸易伙伴国，日本连续4年是中国第二大贸易伙伴国。RCEP首次在中国和日本之间建立了自贸关系，取得历史性突破。王受文表示，各地要引导企业利用好这次历史性机遇，推动优势产业深化合作。各地要充分发挥日方的技术优势和中方的市场优势，做大规模效益，提升产业能级。尤其是部分城市要充分发挥中日地方发展合作示范区等合作机制的关键作用，打造中日合作新样板，形成拉动中日两国经济新的增长点。

宝藏三：服务贸易和投资双向扩大开放。中国在RCEP中作出了高水平的服务贸易开放承诺，更是第一次在国际协定中纳入投资负面清单。王受文指出，各地要对照我国新增开放承诺，推动制造业研发、管理咨询、养老服务、专业设计等服务承诺逐一落地，做到投资负面清单之外不新增限制。RCEP其他14个成员也是我国重要的服务投资合作对象国家，它们在中方重点关注的建筑、运输、物流、医疗、金融、研发等服务部门，制造、采矿等领域也给出了高水平开放承诺，我们也要善于挖掘海外市场潜力，充分依托RCEP这个平台，积极引导企业“出海”开拓市场，高质量服务于“一带一路”战略。

宝藏四：完善的营商环境。RCEP建立起一套提升营商环境的措施。譬如在知识产权领域，涵盖了著作权、商标、地理标志、专利、外观设计、遗传资源等全方位的保护，体现了知识产权保护的新趋势。在电子商务领域，规定了电子认证电子签名、个人信息保护、在线消费者权益保护等纪律，能增进电子商务政策互信、规制互认、企业互通。政府采购、竞争、贸易救济等规则也将为本地区的贸易自由化和便利化营造更好的发展环境。王受文称，各地方要对照协定，实行更高标准规则，争取在制度型开放、治理能力现代化方面迈上新台阶。

推进落地实施进程

RCEP既是机遇，也有挑战。王受文称，一方面，进口关税降低了，进口商品的价格优势逐步显现，相关行业要有充分的心理准备，勇于直面挑战，在竞争中不断壮大。另一方面，各级政府也要善于运用协定中反倾销、反补贴等贸易救济手段，充分维护我产业安全，帮助企业妥善应对可能的冲击，在RCEP中趋利避害，为产业转型升级提供时间、空间和条件。

RCEP在促进区域产业链深度融合的同时，也必然会经历重构。对RCEP成员关税的下降、原产地规则的优化，会导致部分产业外移的现象出现。尤其是一些劳动力密集型、资源密集型产业，可能向土地成本、劳动力成本更加低廉的东盟国家转移。面对这些潜在的挑战，王受文指出，我们要发挥好中国大市场的优势，用足我国产业部门齐全和综合配套能力强的有利条件，借助在基础设施、信息技术、物流体系、人力资本等方面的综合优势，稳固并提升我国在区域产业链供应链的核心地位。

此外，高水平的开放也需要有高效的监管和安全保障，“要建立健全事中事后监管体制，完善风险防控管理体系，切实处理好开放与安全的关系，更好地维护我相关重大利益。”王受文说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)