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至2030年RCEP有望带动成员国出口净增5190亿美元

何诗霏
2021年01月20日08:17 | 来源：国际商报
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国际社会高度关注《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署，认为这是东亚经济一体化建设的里程碑事件。在商务部日前举行的《区域全面经济伙伴关系协定》线上专题培训班上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文指出，RCEP是各项指标领先全球的超大自贸区。

据2019年数据，RCEP15个成员国总人口达22.7亿，国内生产总值（GDP）达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元，均占全球总量约30%。与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、美墨加等国际上其他大型自贸区相比，RCEP人口最多、GDP总量最大、贸易量最大、吸引外资最多、经济增速也最快。“据美国彼得森国际经济研究所测算，到2030年，RCEP有望带动成员国出口净增加5190亿美元，国民收入净增加1860亿美元。RCEP蕴含的巨大市场潜力，将为本地区和全球经济增长注入强大动力。”

王受文指出，RCEP将是中国在新时期构建更高水平开放型经济新体制的重要抓手，可为中国形成新发展格局提供强有力支撑。

RCEP的签署，使中国对外签署的自贸协定达到19个，自贸伙伴达到26个。其生效实施后，与自贸伙伴的贸易额占比由现在的27%增加到35%左右，超过三分之一的对外贸易实现零关税。中国还新增了日本这一重要自贸伙伴，实现了与世界前十大经济体建立自贸关系的重大突破，大大提升自贸网络“含金量”。RCEP还将为中国实质性推动中日韩自贸区建设，积极加入CPTPP，打造更高水平的自贸协定打下良好基础。

RCEP成员国均为中国重要经贸合作伙伴。2019年，中国对RCEP成员国出口规模达6683亿美元，约占中国出口总额27%，进口额达7588亿美元，约占进口总额37%，来自RCEP成员国的投资额占中国实际使用外资超过10%。中国作为RCEP中经济规模最大的成员，最能够从RCEP合作中赢得机遇，增强在国际国内两个市场配置资源的能力，强化在亚洲产业链中的核心地位，不断增强参与国际经济合作和竞争的新优势，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供助力。

王受文指出，目前，疫情仍在全球蔓延，世界经济衰退，国际贸易投资萎缩，全球化遭遇逆流。在此背景下，RCEP全体成员国共同承诺降低关税、开放市场、减少壁垒，展示了反对单边主义和保护主义，坚定支持自由贸易和多边贸易体制的鲜明态度，为国际抗疫合作和世界经济复苏注入正能量。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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