人民网北京1月20日电 （栗翘楚）1月19日，商务部发布2020年消费市场运行及促消费工作情况。2020年，我国消费呈现稳步复苏态势，展现出我国内需市场的强大韧性与活力。全年社零总额39.2万亿元，比上年下降3.9%，降幅比上半年收窄7.5个百分点；最终消费率54.3%，消费仍然是经济稳定运行的压舱石。

商务部介绍，2020年，我国消费市场呈现出以下几个特点：

一是商品消费持续回升，消费结构不断优化。全年商品零售额下降2.3%，降幅比上半年收窄6.4个百分点。其中12月份增长5.2%，连续6个月正增长；限额以上单位15大类商品中，14大类正增长，7大类增速超过10%，其中通讯器材、金银珠宝、家电等升级类商品分别增长21%、11.6%和11.2%。绿色、智能、健康类商品销售红火，国潮品牌受到追捧。全年汽车销量2531万辆，连续12年位居全球第一，其中新能源汽车销量136.7万辆，增长10.9%；5G手机出货量1.63亿部，占手机出货总量的52.9%；一些电商平台大屏幕智能电视、大容量保鲜冰箱、除菌空调、洗烘一体机、消毒类厨房电器、健身器材、鲜花等产品销量增长1倍以上。

二是餐饮消费稳定复苏,服务消费逐步回暖。全年餐饮收入下降16.6%，降幅比上半年收窄16.2个百分点。其中12月份增长0.4%，增速比上月回升1个百分点，消费规模基本恢复至上年同期水平；限额以上单位餐饮收入增长3.6%，连续4个月正增长。广大餐饮企业积极应对疫情影响，丰富提升菜品，创新线上线下经营模式，加快发展网上订餐、半成品外卖等业务。旅游、文化、娱乐等服务消费逐步回暖，“十一”黄金周全国旅游人次恢复至上年同期79%，恢复程度比“五一”假期提升25.5个百分点；四季度月均电影票房比8-9月月均水平增长37%。

三是新型消费快速发展，线上线下加快融合。网络购物、无接触配送、直播带货、在线教育、在线医疗、在线文娱、线上健身等新业态新模式快速发展，在防疫保供、助力复工复产、推动消费复苏和经济企稳等方面发挥了重要作用。全年实物商品网上零售额9.8万亿元，逆势增长14.8%，占社零总额比重达24.9%，快递业务量达833.6亿件，电商直播超2000万场，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。实体零售企业加快数字化转型，大力发展线上销售和到家业务，线上线下加快融合。大型电商平台积极发展C2M反向定制，赋能上游产业，开展柔性制造，满足个性化、多样化消费需求。

四是市场供给不断优化，境外消费加速回流。国产商品品质不断提升，进口渠道不断拓宽，免税购物政策不断完善，加之疫情影响居民出境，境外消费回流势头明显。全年消费品进口额达1.57万亿元，同比增长8.2%，高于进口整体增速8.9个百分点；占进口额比重11%，比上年提升约1个百分点。其中，肉类、首饰、化妆品进口增长30%以上，箱包、钟表进口增幅超过20%。跨境电商零售进口持续保持快速增长。海南实施离岛免税购物新政，全年免税店销售额达327.4亿元，比上年增长1.27倍。

五是城乡市场同步恢复，部分地区由负转正。全年城镇、乡村消费品零售额分别下降4%和3.2%，降幅比上半年分别收窄7.5和7.7个百分点。农村电商快速发展，推动农村消费稳步复苏，畅通农产品上行渠道，助力脱贫攻坚。1-11月农村网络零售额1.59万亿元，同比增长9.5%；农产品网络零售额3593.5亿元，增长30.2%。部分地区全年社零总额实现正增长，其中贵州、江西、安徽分别增长4.9%、3.0%和2.6%，重庆、海南、上海分别增长1.3%、1.2%和0.5%；其他地区降幅不同幅度收窄，其中黑龙江、湖北、山西降幅比上半年分别收窄13.6、13.3和12.3个百分点。

六是消费价格总体平稳，食品价格涨幅回落。全年居民消费价格上涨2.5%，涨幅比上年回落0.4个百分点，其中扣除食品和能源的核心价格指数上涨0.8%，保持在合理运行区间。粮食生产再获丰收，生猪生产加快恢复，食品价格涨幅明显回落。12月份食品价格同比上涨1.2%，涨幅比1月份回落19.4个百分点，其中猪肉价格同比下降1.3%。

(责编：栗翘楚、刘阳)