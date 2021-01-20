国家统计局1月19日发布了2020年四季度和全年国内生产总值（以下简称GDP）初步核算结果。数据显示，信息传输、软件和信息技术服务业，以及金融业两个行业对经济增长的贡献率合计达到54.1%。从增速看，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增速达到16.9%，实现“领跑”。

根据有关基础资料和国民经济核算方法，我国2020年四季度和全年GDP初步核算主要结果显示，2020年，我国GDP为1015986亿元，按不变价格计算，比2019年增长2.3%。其中，第一产业增加值77754亿元，增长3.0%；第二产业增加值384255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553977亿元，增长2.1%。

四季度，我国GDP为296298亿元，按不变价格计算，比上年同期增长6.5%，增速比三季度加快1.6个百分点，整体保持稳步回升态势。其中，第一产业增加值29630亿元，增长4.1%，第二产业增加值113940亿元，增长6.8%，第三产业增加值152728亿元，增长6.7%。

季度环比看，经调整季节因素后，2020年一至四季度GDP环比分别增长-9.7%、11.6%、3.0%、2.6%；季度同比看，一至四季度GDP增速分别为-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%。

“经济显现出持续恢复的势头，展现出我国经济发展强大的韧性。”国家统计局国民经济核算司司长赵同录表示。

值得注意的是，2020年四季度，全部行业增加值实现正增长，多数行业增速较三季度有所加快。受疫情影响较大的住宿和餐饮业、租赁和商务服务业增加值增速分别由三季度的-5.1%和-6.9%转为增长2.7%和2.2%，年内首次实现由负转正。

2020年全年，除批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业外，其他行业均实现正增长。“其中，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速为16.9%，实现两位数增长；金融业增加值增速为7.0%，比2019年提高0.4个百分点。这两个行业对经济增长的贡献率合计达到54.1%，有力支撑了经济较快恢复。”赵同录说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)