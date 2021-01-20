人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

深圳第二轮数字人民币红包试点收官 交易额逾1800万元

2021年01月20日08:22 | 来源：经济参考报
小字号

　　深圳市“福田有礼数字人民币红包”活动顺利收官。深圳市福田区人民政府1月18日发布的数据显示，从1月7日8时到1月17日24时，深圳市民使用数字人民币红包交易金额达1822.65万元。

　　记者了解到，本次试点的数字人民币红包由深圳市福田区人民政府出资，共计10万个、2000万元。红包采取摇号抽签形式发放，中签者根据中签短信指引下载“数字人民币App”，开通“个人数字钱包”后，即可领取“福田有礼数字人民币红包”。

　　相较于此前在深圳市罗湖区开展的试点活动，此轮数字人民币红包试点活动推广范围更广，不再仅限于辖区内商户，而是推广至全深圳市。参与的商户从3000多家增至10000余家，涵盖了餐饮连锁、零售百货、出行、培训教育、文化、健身、医疗等市民主要消费场景。数字人民币钱包的开立银行在工、农、中、建四大行基础上，又增加了交通银行和邮储银行，六家银行积极协助商户升级收单系统及收款机具。

　　除了红包交易，部分中签个人还对本人数字人民币钱包进行了充值。截至17日24时，充值消费金额151.97万元。

　　交通银行深圳分行个人金融业务部副总经理高静告诉记者，数字人民币使用起来便捷、高效，在推广过程中商户接受度较高。

　　记者了解到，农业银行的数字人民币创新实验室已落地深圳，并推出了ATM机数字人民币存取现功能。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民财评：GDP突破百万亿是里程碑更是新起点
　　国家统计局1月18日对外公布，经初步核算，2020年全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。这意味着，我国国内生产总值（GDP）首度突破百万亿元人民币大关，实现历史性跨越。…
一图带你读懂2020年中国经济年报
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved