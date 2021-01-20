深圳市“福田有礼数字人民币红包”活动顺利收官。深圳市福田区人民政府1月18日发布的数据显示，从1月7日8时到1月17日24时，深圳市民使用数字人民币红包交易金额达1822.65万元。

记者了解到，本次试点的数字人民币红包由深圳市福田区人民政府出资，共计10万个、2000万元。红包采取摇号抽签形式发放，中签者根据中签短信指引下载“数字人民币App”，开通“个人数字钱包”后，即可领取“福田有礼数字人民币红包”。

相较于此前在深圳市罗湖区开展的试点活动，此轮数字人民币红包试点活动推广范围更广，不再仅限于辖区内商户，而是推广至全深圳市。参与的商户从3000多家增至10000余家，涵盖了餐饮连锁、零售百货、出行、培训教育、文化、健身、医疗等市民主要消费场景。数字人民币钱包的开立银行在工、农、中、建四大行基础上，又增加了交通银行和邮储银行，六家银行积极协助商户升级收单系统及收款机具。

除了红包交易，部分中签个人还对本人数字人民币钱包进行了充值。截至17日24时，充值消费金额151.97万元。

交通银行深圳分行个人金融业务部副总经理高静告诉记者，数字人民币使用起来便捷、高效，在推广过程中商户接受度较高。

记者了解到，农业银行的数字人民币创新实验室已落地深圳，并推出了ATM机数字人民币存取现功能。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)