岁末年初，往往是家电产品的集中打折促销季。然而最近很多消费者发现，彩电、空调等家电普遍涨价了。不少家电企业也在近期接连发布涨价通知。家电企业为何纷纷“官宣”涨价？涨价势头会一直持续吗？带着老百姓关心的问题，记者近日进行了多方采访调查。

记者来到位于北京广安门内大街的一家家电卖场，尽管随处可见“打折促销”“环保补贴”等字样，但卖场工作人员告诉记者，和两三个月前相比，很多家电价格已经上调。

“上个月涨了两轮，涨幅在10%左右，这个月公司内部已经发了通知，价格还要再涨。”某国外电视机品牌导购对记者说。

第三方机构披露数据显示，2020年下半年以来，国内多个品类家电价格出现上涨势头，以彩电为例，11月线下均价同比增长超过16%，线上均价同比增长超20%。

“原材料涨得太厉害了。”采访中，不少企业表示，原材料价格上涨是此次家电涨价的直接“导火索”。

“对家电制造业特别是大家电来说，原材料成本占比可达7成以上。家电行业对铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料需求量大，核心原料价格上涨，势必带来成本压力，在此情况下，部分家电产品价格出现波动也是市场运行的体现。”中国家用电器协会副理事长徐东生说。

一片“涨声”之下，不少人关心，家电价格还会继续上升吗？专家和业内人士表示，未来一段时间家电价格走势和疫情发展走向息息相关。

某券商家电行业分析师表示，从基本面判断，目前原材料处在价格高位，制造方生产相对谨慎，销售端价格上浮是可以预见的，但销售端价格反应有一定的滞后效应，上浮幅度短时间内还达不到原材料上涨幅度。

采访中有专家认为，原材料价格上涨导致家电厂家毛利降低，一线品牌承压能力相对更强，二线品牌和小品牌的低价优势被挤压，经营压力将进一步加大。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)