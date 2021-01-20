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商务部：将坚持扩大内需 着力打通堵点

2021年01月20日08:24 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月20日电 （栗翘楚）1月19日，商务部发布2020年消费市场运行及促消费工作情况。据介绍，2021年，商务部将坚持扩大内需这个战略基点，着力打通堵点，补齐短板，全面促进消费，健全现代流通体系，切实增强消费对经济发展的基础性作用。重点抓好以下四个方面工作：

一是提升传统消费能级。促进商品消费，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，深化汽车流通领域“放管服”改革，鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。拓展服务消费，发展社区生活服务，提振餐饮消费，促进家政服务提质扩容。发展乡村消费，扩大电商进农村覆盖面，加强到村物流站点建设，鼓励有条件的流通企业下沉渠道，支持乡镇商贸中心建设。

二是加快培育新型消费。支持传统商业企业运用5G、大数据、物联网等信息技术，加快数字化、智能化改造和跨界融合，更好满足个性化、定制化消费需求。鼓励消费新模式新业态发展，促进线上线下融合。完善新型消费发展环境，健全相关规范标准，加强信用体系建设。

三是优化消费升级平台。加快推进国际消费中心城市培育建设，稳步有序推进步行街改造提升试点，打造引领城市消费升级的重要载体。打造新型社区便民生活圈，推动便民服务设施进社区，新建和改造一批早餐店、菜市场等便民服务设施，让城市生活更有温度。办好第四届进口博览会和首届中国国际消费品博览会。

四是健全现代流通体系。推动建设现代商贸流通体系，畅通流通网络“大动脉”，打通城乡流通“微循环”，进一步提高流通效率，降低流通成本，畅通国内大循环。促进内外贸一体化，建设高水平开放平台，提高统筹利用国内国际两个市场两种资源能力，促进国内国际双循环。

(责编：栗翘楚、刘阳)

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