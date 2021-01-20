人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局税收宣传中心主任兼办公厅副主任、新闻发言人荣海楼在发布会上表示，税收大数据具有时效性强、覆盖面广、颗粒度细的优势，记载着市场主体生产经营状况，能够较为迅速全面准确客观反映经济运行情况。

荣海楼指出，近年来，税务部门认真贯彻党中央、国务院关于运用大数据提升国家治理现代化水平的决策部署，深入开展税收大数据建设和应用。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，税务总局党委提出“数据服务大局要加力”的要求，充分发挥税收大数据优势，全力支持统筹做好疫情防控和经济社会发展，在助力市场主体纾困解难、落实减税降费政策、服务宏观经济决策等方面进行了有益探索，具体体现在以下三个方面。

一是发挥数据搭桥作用支持企业复工复产。运用增值税发票数据连接产业链上下游的优势，精准定位受疫情影响购销衔接不畅的重点企业及其主要业务关联方，促进供需双方按市场化原则实现对接，畅通产业链供应链循环，针对性开展帮扶，支持企业发展。

二是精准定位需求促进减税降费落地落细。依托税收大数据，精准筛选符合条件的纳税人缴费人，主动宣传辅导，实时跟踪监测，确保政策红利以最快速度、最准精度直达市场主体。刚才蔡司长介绍去年新增减税降费预计超过2.5万亿元，大数据在其中发挥了重要作用。

三是客观反映经济运行情况服务决策。税收大数据既能够及时监测复工复产进程服务市场主体，也可以客观反映宏观经济运行情况辅助经济决策。

荣海楼表示，税收大数据蕴藏着巨大潜能。下一步，税务部门将继续深化数据共享，改进数据算法，进一步发挥税收大数据优势，重点围绕精准把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局精选分析选题，深挖数据反映的经济规律和特征，持续打造权威性、可信度高的税收经济分析产品，更好支持市场主体发展，更好服务宏观经济决策。

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