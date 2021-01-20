人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，2020年，税务部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取了一系列切实有效举措，确保减税降费的“真金白银”精准直达市场主体，全年新增减税降费预计超过2.5万亿元，圆满完成2020年政府工作报告确定的全年减负目标，也超过2019年更大规模减税降费规模。

蔡自力表示，2020年减税降费的主要成效有：

一是我国企业税费负担持续下降。“十三五”以来，随着一系列大规模减税降费政策措施落实落地，2016年-2019年,我国一般公共预算收入中税收收入占GDP比重分别为：17.47%、17.35%、17.01%和16.02%，2020年预计进一步降至15.2%左右，较2019年继续回落约0.82个百分点，比“十二五”末的2015年（18.13%）下降近3个百分点。相应地，我国企业税费负担逐年减轻，税务总局监测的全国10万户重点税源企业，销售收入税费负担率（也就是企业缴纳的税收和社保费等支出占销售收入比重）2020年预计同比下降8%，“十三五”以来累计下降18.1%。

二是实体经济和民营经济受益最为明显。2020年减税降费聚焦助力市场主体纾困解难，促进了经济恢复性增长。其中，制造业及相关环节新增减税降费预计占比35%左右，是受益最大的行业；民营经济新增减税降费预计占比70%左右，受益最为明显。得益于减税降费政策作用，2020年，重点税源制造业和民营企业2020年销售收入税费负担率分别同比下降8.8%和9.5%。

三是市场主体发展信心和创业活力显著增强。重点税源企业景气调查问卷显示，90.6%的重点税源企业预计2021年一季度生产经营形势为“好转”或“平稳”，较2020年四季度提高1.2个百分点，连续三个季度保持回升态势。

市场主体信心持续增强，创新创业活力快速恢复，到税务部门办理涉税事项的新增市场主体数量自5月份起同比实现正增长，一季度、上半年、前三季度和全年同比增速分别为-27.5%、-3.5%、5.9%和10.1%，呈逐季走高态势；同时，市场主体加快成长，2020年末年销售收入500万以上的全国增值税一般纳税人达1119.3万户，较2019年末增长10.2%，比“十二五”期末同等规模纳税人增长86.2%。

(责编：车柯蒙、刘阳)