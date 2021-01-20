人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，2020年，随着统筹疫情防控和经济社会发展政策落地生效，全国经济运行稳步复苏回升。增值税发票数据显示，2020年，全国企业销售收入同比增长6%，比前三季度提高4.2个百分点。其中四季度增长15.7%，比三季度提高3.3个百分点，反映出我国经济市场活力和发展潜力在快速释放。主要呈现以下六个特点：

一是工业企业销售稳步回升，装备制造业支撑作用增强。工业是国民经济的重要基础，也是深化供给侧结构性改革的主战场。2020年，工业企业销售收入同比增长2.7%，在10月份累计增速转正后继续稳步回升。其中四季度增长11.1%，比三季度提高1.9个百分点。工业41个大类中，有26个实现正增长。制造业复苏较快，全年销售收入同比增长3.2%，特别是装备制造业支撑作用持续增强，同比增长7.1%。

二是商品消费恢复较快，线上消费保持快速增长。消费是扩大内需的主要着力点，对经济发展具有基础性作用。2020年，批发零售业销售收入同比增长5%，其中四季度增长15.4%，比三季度提高4.1个百分点，疫情改变了居民消费方式，“非接触式”消费快速发展，线上线下平台加快融合，互联网零售、外卖送餐服务同比分别增长29.2%和31.6%。

三是投资相关行业增长迅速，新基建发展提速。投资对优化供给结构具有关键作用。2020年，与基建投资相关的土木工程建筑销售收入同比增长19.7%。特别是5G基站、特高压、城市轨道交通、环保等新基建领域投资增长较快，带动通讯和电力输送设施工程、城市轨道交通工程、节能工程建筑销售收入同比分别增长10%、13.4%和20.8%。

四是交通物流业稳步恢复，道路货物运输等增长较快。交通物流业是畅通国内大循环的重要支撑。2020年，交通物流业销售收入同比增长9.6%，高于全国总体水平3.6个百分点，其中四季度增长22.8%，比三季度提高10.3个百分点。特别是道路货物运输、仓储、邮政物流业，销售收入同比分别增长9.9%、16.5%和23.1%。

五是能源结构逐步优化，环保相关产业加速发展。2020年，水力、核力、风力等新能源发电行业销售收入占发电行业总体的比重为37.9%，比2019年提高3个百分点。其中太阳能发电、风力发电销售收入分别增长16.5%和14.1%。资源综合利用、生态保护环境治理销售收入同比分别增长17.8%和15%，反映环保产业持续加速发展，绿色理念更加深入人心。

六是民营经济领跑优势明显，私营企业增长较快。民营经济是推动高质量发展的重要主体。2020年，民营经济销售收入同比增长8%，高于全国企业总体水平2个百分点，其中四季度增长18%，比三季度提高3.2个百分点。特别是私营企业销售收入同比增长9.6%，高于民营经济总体水平1.6个百分点。

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