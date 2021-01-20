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税收大数据：高技术产业销售收入全年同比增长14.7%

2021年01月20日11:07 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，税收大数据显示，2020年，高技术产业呈现良好发展态势，销售收入全年同比增长14.7%，高于全国企业总体水平8.7个百分点，自4月份累计转正后始终保持较快增长，引领作用凸显，成为推动我国经济高质量发展的新动能。具体来看，主要呈现以下四个亮点：

一是研发投入力度加大。研发是创新的源头，是我国科技自立自强的重要战略支撑。2020年，研发与设计服务发票销售收入同比增长17.3%，其中医学研究、农业科学研究、设计服务同比分别增长41.5%、26%和16.6%。2020年，全国重点税源企业研发支出预计同比增长13.1%，其中软件和信息技术服务业增长25.3%。

二是科技研发成果加速转化。这是构建我国强大创新体系的关键环节。2020年，科技成果转化服务发票销售收入同比大幅增长45.1%，其中技术推广服务、科技中介服务、知识产权服务同比分别增长45.4%、33.2%和27.4%，反映科技成果在加速转换为现实生产力。

三是高新技术企业快速增长。企业是创新的主体。2020年我国高新技术企业预计达27.5万户，是“十二五”末2015年的3.5倍。其中，与高端装备制造相关的工业控制计算机系统、信息安全设备制造发票销售收入同比分别增长20.1%和17.2%；与消费升级相关的智能消费设备制造同比增长24%。

四是新业态新模式蓬勃发展。2020年，数字经济相关行业增长较快，计算机设备制造、互联网等相关7大类行业发票销售收入同比增长12.1%，高于全国总体水平6.1个百分点。线上平台交易发展迅速。电子商务信用服务、互联网平台、信息技术服务销售收入同比分别增长45.7%、29.4%和24.5%。

蔡自力指出，值得关注的是，互联网、大数据、人工智能等同制造业融合度进一步增强。2020年，制造业购进信息服务同比增长18%，高于全国平均水平10.4个百分点，推动我国制造业加快数字化转型升级。

(责编：车柯蒙、刘阳)

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