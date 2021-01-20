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焦点访谈：中国经济一枝独秀的背后

2021年01月20日13:54 | 来源：央视网
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央视网消息（焦点访谈）：1月18日公布的2020年中国经济运行数据，令人振奋，主要目标完成好于预期，中国经济逆势增长。中国经济的亮眼表现，对内来讲，为全面建设社会主义现代化国家打下了良好的基础，集聚了高质量发展动能。对外来说，意味着中国对世界经济增长的贡献进一步加大，给世界经济的寒冬雪中送炭。在面对新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势之下取得这样的成绩，更显含金量十足。我们今天就来仔细分析一下其中几个有代表性的数据。

2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济衰退，国际市场需求大幅萎缩，我国一些外贸企业的订单也被延期或取消。那个时候，大概很少有人能预料到，中国外贸最终能逆风翻盘，交出这样一份超预期的成绩单。

2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。全年进出口、出口总值、国际市场份额均创历史新高。

为了稳住外贸外资基本盘，我国推出一系列稳外贸的“组合拳”，加大财税、金融、保险等方面支持力度，进一步推动贸易便利化、降低企业成本，发展跨境电商等新型贸易业态，广大外贸企业也迎难而上，创新、转型，积极自救。

外贸逆势增长的背后，蕴含着中国坚定不移扩大对外开放的诚意。疫情冲击下，保护主义、单边主义抬头，作为世界第二大经济体的中国却以更加开放的姿态，积极开拓新市场，优化全球市场布局。

在确保防疫安全的前提下，服贸会、进博会相继举办。我国还积极开展抗疫国际合作，向全球200多个国家和地区提供和出口防疫物资。2020年3月至2020年年底，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元。同时，出口笔记本电脑等“宅经济”产品2.51万亿元，增长8.5%，满足了疫情期间各国人民居家生活和工作需要。

2020年，我国大幅缩减外资准入负面清单，积极利用外资也取得来之不易的成绩。

2020年，和外贸一样，就业面临的压力也前所未有。面对疫情冲击，这一年我国将城镇新增就业目标调低为900万人。按照过去的经验数据，经济每增长一个百分点，带动新增就业200万人左右。而受疫情影响，一季度我国经济增速大幅下跌为-6.8%，全年要完成900万人的就业目标压力重重。

面对空前的就业压力，2020年，我国把就业放在“六稳”“六保”首位，实施就业优先政策。一系列援企稳岗、助企纾困政策也相继出台。

在经济增长远低于过去水平的情况下，2020年，我国城镇新增就业1186万人，完成全年目标的131.8%。12月份，全国城镇调查失业率为5.2%，从年初6.2%的高位持续回落。

稳就业，非常重要的一环就是保市场主体。截至2019年底，我国有市场主体1.23亿户，他们是经济增长的“发动机”，更是稳就业的“顶梁柱”。突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济一度停摆，一些市场主体，尤其是中小微企业受到巨大冲击。

面对风险挑战，我国出台了一系列保护支持市场主体的政策措施。2020年，我国对实体经济发放的人民币贷款增加20.03万亿元，同比多增3.15万亿元。更多信贷资源投向了制造业和中小微企业。银保监会最新统计显示，我国有贷款的小微企业户数已达2540万户，比2020年初增加445万户，小微企业贷款利率也连续三年下降。2020年，金融系统向实体经济让利1.5万亿元的目标已经实现。

2020年，在财政收支较为困难的情况下，我国连续发布实施了7批28项减税降费政策，全年新增减税降费超过2.5万亿元，为399万户纳税人办理延期缴纳税款292亿元，有效激发了市场主体活力。同时，打通人流物流堵点、全力支持和组织推动各类企业复工复产，帮助企业渡过难关。

随着疫情防控形势向好，内需回暖，生产复苏，市场预期持续向好，市场主体活力也不断增强。作为先行指标，2020年12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，连续10个月保持在荣枯线以上。

回首2020，面对疾风骤雨，中国经济不仅经受住了考验，展现了极强的韧性，高质量发展的成色也更足。

这一年，疫情倒逼一些企业转型升级，创新突围。以互联网经济为代表的新业态新模式逆势成长，点燃了中国经济复苏的引擎。在线教育用户规模呈爆发式增长，远程办公成为刚需，线上买菜订单激增，直播带货更是成为消费市场一大亮点。2020年，实物商品网上零售额97590亿元，增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.2个百分点。

回首刚刚过去的2020年，可能很多人都想对自己、对我们的国家说一声：太不容易。虽然我们在经济社会发展中还有不少弱项短板需要进一步去完善，但是面对一系列困难和挑战，这一年的诸多亮点已经足以让我们自豪，面对未来我们也有足够的底气和信心。这份成绩单凝聚着每一位奋斗者的心血与汗水。风雨之后见彩虹。在承上启下的关键时刻，我们还要继续奋斗，披荆斩棘，勇往直前，去创造更加灿烂的辉煌！

(责编：杨光宇)

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