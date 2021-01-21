我国实际使用外资规模创新高
同比增长6.2%,占全球比重继续提升
2021年01月21日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月20日电 （记者罗珊珊）全年实际使用外资近1万亿元，同比增长6.2%，占全球比重继续提升……商务部20日发布的2020年我国利用外资成绩单显示：去年实现引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”。
商务部数据显示，2020年，全国非金融领域实际使用外资9999.8亿元人民币。全年新设立外商投资企业38570家，平均每天新设立100多家。在新冠肺炎疫情冲击导致跨国投资大幅下滑背景下，我国实际使用外资规模创历史新高。
我国吸引外资还具有结构进一步优化、主要来源地保持稳定等特点。其中，服务业实际使用外资7767.7亿元，增长13.9%，占比77.7%。荷兰、英国对华投资分别增长47.6%、30.7%。
此外，我国逆势扩大开放，出台一系列稳外资政策，不断优化营商环境。以外商投资准入负面清单为例，7年6次“瘦身”，2020年全国版负面清单较上年压减比例17.5%。启动海南自贸港建设，自贸试验区进一步扩围。组建重点外资项目工作专班，累计帮助外资企业解决防疫物资短缺、通关便利、上下游协同复工等困难问题3000多项。
商务部近期调查显示，近六成外资企业2020年营业收入、利润实现增长或持平，近九成半企业对未来前景持乐观或谨慎乐观态度。
《 人民日报 》（ 2021年01月21日 01 版）
(责编：岳弘彬)
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