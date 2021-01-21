本报记者 曲哲涵

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2019年，全国政府采购规模为33067亿元，占全国财政支出和GDP的比重分别为10%和3.3%。政府采购制度不仅规范和节省了财政支出，也承担起更多政策功能，有力支持了国家各项事业的发展。随着政府采购规范性、透明度的不断提高，对于推进预算绩效管理、促进政务公开都有着直接推动作用。

2020年12月29日，财政部、工业和信息化部联合发布《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购领域进一步支持中小企业发展。政府采购扶“小”助“微”，举措实在。

近年来，“政府采购”一词频繁进入公众视野。这一支出方式能发挥哪些政策作用？如何进一步完善政府采购工作？记者就此进行了采访。

政府采购范围不断扩大，功能不断升级

2019年，全国政府采购规模为33067亿元，占全国财政支出和GDP的比重分别为10%和3.3%。政府采购制度不仅规范和节省了财政支出，也承担起更多政策功能，有力支持了国家各项事业的发展。

——提高政府采购公共服务资金使用效益，维护社会公共利益。

“政府购买服务”，是近年来政府服务提供方式的重大创新——从政府履职所需服务逐步向公共服务扩展，从最初的环卫清扫服务向公共法律服务、公共文化服务、公共体育服务、医疗卫生服务、教育服务、助残服务、养老服务、青少年服务等领域延伸。

2020年1月3日，财政部公布了《政府购买服务管理办法》，对购买主体和承接主体、购买内容等作出规范。“未来，民生领域公共服务将更多交由市场提供，而政府购买服务选择承接主体环节，适用政府采购有关政策法规规定，能提升所购服务的性价比，维护国家利益和社会公共利益。”中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇说。

——购买贫困地区农产品，助力脱贫攻坚。

目前，来自全国22个省份、832个贫困县的“扶贫商品”，正在财政部和全国供销总社打造的“贫困地区农副产品网络销售平台”上被各预算采购单位批量选购。截至2020年12月27日，这个简称为“832平台”的政府采购电商平台累计上架商品9万多款，累计成交总额破80亿元。

“将政府采购政策融入脱贫攻坚战，有助于帮助贫困人口增收脱贫，促进贫困人口稳定脱贫和贫困地区产业持续发展。”中国财政科学研究院研究员申学锋说。

——扩大绿色采购范围，发挥环保示范效应。

“煤改电项目、城市黑臭水体治理、水源地保护、土壤污染防治等项目，主要由政府采购担纲。此外，政府采购使用节能环保产品，对全社会形成节能减排、绿色环保的消费习惯具有显著的引领示范效应。”杨志勇说。

数据显示，2019年全国政府采购的“账单”上，全国强制和优先采购节能、节水产品633.7亿元，占同类产品采购规模的90%，全国优先采购环保产品718.7亿元，占同类产品采购规模的88%。

——扩大中小微企业采购合同份额，支持国家宏观调控目标实现。

早在2011年，财政部、工业和信息化部就印发了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，通过预留份额、评审优惠等措施，扩大中小企业获得政府采购合同份额。2019年，全国政府采购授予中小微企业合同金额为24519.1亿元，占全国政府采购规模的74.1%。2020年末的新政策，进一步扩大面向中小企业的政府采购份额，将更有力地支持该类企业的发展。

提高采购规范性、透明度，“明白账”促进政务公开

2020年7月，随着供应商在广西政府采购中心“政采云”平台远程开标大厅上成功完成投标文件线上解密，广西公共资源交易中心的物业服务采购项目进入开标程序。

“不见面开标”减轻了竞标企业负担，利于疫情防控，也提高了采购效率，这是“互联网+政府采购”改革的最新成果。开评标全程线上操作，步步留痕，在线问询应答全程公开透明，可以有效减少政府采购领域腐败行为。

“党的十八大以来，政府采购管理体制日趋完善，不断丰富以公开招标为主要采购方式的政府采购交易制度体系，稳步推进‘互联网+政府采购’，加强中央和地方电子卖场建设，提升采购效率，全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，优化政府采购营商环境。”财政部有关负责人说。

建立全流程信息公开机制、开展“阳光下的交易”，是近年来政府采购管理工作的重中之重。2020年财政部明确，中央预算单位实施的所有采购项目，应当按规定向社会公开采购意向，进一步提高政府采购透明度，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。

近年来，各地不断提升采购透明度，取得了明显的节支成效。例如，中央国家机关政府采购中心在中国红十字会总会事业发展中心的失能老人养老服务项目中节约采购资金315.065万元，节约率达到39.38%。

“完善政府采购政策，不仅节约财政资金，对于推进预算绩效管理、促进政务公开、遏制腐败都有着直接推动作用。”杨志勇说。

加快建立现代政府采购制度，扩大采购规模、提高采购效率

“我国政府采购制度建设取得了可喜的成绩，但成熟度还不够，还不能完全适应当前国家治理能力和治理体系现代化的要求。”财政部副部长许宏才认为，目前政府采购制度存在采购交易制度管理较为粗放、政策传导机制不畅、采购代理机构和评审专家的履职水平有待提升等问题。

在许宏才看来，这些问题会导致采购效率和满意度较低、限制采购政策实施效果等情况。

为此，财政部有关负责人表示，为破解当前政府采购中的问题，将按照中央深改委通过的《深化政府采购制度改革方案》的要求，稳步推进相关改革举措。

例如，针对现行政府采购法在实施过程中存在的不足，修订政府采购法律法规。再如，以“谁采购、谁负责”为原则，建立健全采购人对采购结果负责机制，完善采购人内控管理，提高采购人专业化采购能力。

“此外，还要进一步健全政府采购交易机制和强化政府采购政策功能。”该负责人表示，要推动实现“优质优价”的采购目标，结合不同项目需求特点、绩效目标、市场供需情况明确不同竞争范围、不同采购方式的适用情形，提高采购效率和资金适用效益。同时着力构建政府采购需求标准体系，完善政府采购政策执行措施。

“国际上政府采购一般占GDP的15%左右，在我国这一比例不到4%，还大有潜力可挖。”杨志勇说，应进一步完善政府采购法律法规体系，按照激励相容机制的要求设计更加科学的政府采购制度，激发政府采购人的积极性，让政府采购的政策作用得到充分释放。“说到底，还是要靠深化改革来加快建立适应市场交易特点的、激发各参与方积极性的现代政府采购制度。”

《 人民日报 》（ 2021年01月21日 10 版）

(责编：岳弘彬)