本报成都1月20日电 （记者王明峰）记者从成都海关2021年第一次新闻发布会上获悉：2020年，四川货物贸易进出口额达到历史最高，首次突破8000亿元关口，同比增长19%。

据海关统计，2020年四川货物贸易进出口总值8081.9亿元，规模位列全国第八，与2019年相比增长19%，增速位列全国第二。其中出口4654.3亿元，增长19.2%；进口3427.6亿元，增长18.8%。同期，全国货物贸易进出口增长1.9%，其中出口增长4%，进口下降0.7%。

成都海关统计分析处处长潘旭东介绍说，四川外贸快速增长的原因主要有以下3个方面：一是“宅经济”产品推动了出口较快增长，二是不断释放的市场需求为扩大进口提供了有力支撑，三是高水平开放平台带动作用明显。

据介绍，2020年四川外贸在规模创下历史新高的同时，外贸高质量发展也取得了积极进展，主要体现在3个方面：一是外贸新动能显著增强，二是贸易市场更加多元化，三是民生消费类产品进口快速增长。

《 人民日报 》（ 2021年01月21日 10 版）

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