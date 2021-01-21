空中守护者
2021年01月21日05:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号
成贵高铁西溪河大桥横跨贵州省毕节市乌蒙山的西溪河大峡谷，这里山高谷深、地势险要，桥面至河面高差达250多米，冬季常有凝冻现象，寒风更是凛冽刺骨。为保障每天数十趟高铁动车组安全通过，贵阳高铁工务段职工们克服了海拔高、气候恶劣等困难，在250多米的高空中对大桥进行检查，全力确保行车安全。
图为1月19日，工人在进行桥体检查。
新华社记者 刘 续摄
《 人民日报 》（ 2021年01月21日 10 版）
(责编：岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
- 人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
- 评论
- 关注