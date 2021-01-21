成贵高铁西溪河大桥横跨贵州省毕节市乌蒙山的西溪河大峡谷，这里山高谷深、地势险要，桥面至河面高差达250多米，冬季常有凝冻现象，寒风更是凛冽刺骨。为保障每天数十趟高铁动车组安全通过，贵阳高铁工务段职工们克服了海拔高、气候恶劣等困难，在250多米的高空中对大桥进行检查，全力确保行车安全。

图为1月19日，工人在进行桥体检查。

新华社记者 刘 续摄

《 人民日报 》（ 2021年01月21日 10 版）

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