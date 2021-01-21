第四届进博会招展全面启动
2021年01月21日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海1月20日电 （记者田泓）1月20日，在中国国际进口博览会参展商联盟日化消费品专业委员会座谈会上，中国国际进口博览局副局长刘福学宣布，第四届进口博览会招展工作已全面启动，有数百家企业已签约报名。同日，第四届进博会参展商联盟农产品专业委员会成立。
在第三届进博会上，全球化妆品行业领军企业发布新品科技，从多维度开展科技赋能，向美妆数字化转型。今年，日化消费品专委会将为更多企业提供创新发布平台。同时，进口博览局将提供更多政策交流平台，为展商企业与政府对话搭建有效桥梁。
《 人民日报 》（ 2021年01月21日 10 版）
(责编：岳弘彬)
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