本报北京1月20日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者从国家能源局获悉：2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%。分产业看，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量51215亿千瓦时，同比增长2.5%；第三产业用电量12087亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量10949亿千瓦时，同比增长6.9%。

“2020年一季度，电力消费增速在疫情冲击下出现负增长，但随着我国经济社会持续稳定恢复，电力需求呈现稳步回升态势。年末，在多轮寒潮天气等因素叠加影响的情况下，能源需求快速增长，电力生产企业加大供应力度，有效保障了民生和重点需求。”中国电力企业联合会行业发展与环境资源部副主任叶春介绍。

随着我国清洁能源继续快速发展，清洁电力生产比重得到大幅提高。2020年，全国电源新增装机容量19087万千瓦，其中水电1323万千瓦、同比增长197.7%，风电7167万千瓦、同比增长178.7%，太阳能发电4820万千瓦、同比增长81.7%。规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等一次电力生产占全部发电量比重为28.8%，比上年提高1个百分点。

“未来一段时期，我国工业生产处于春节前生产高峰期，加上多地倡导在工作地过年，工业负荷下降可能会低于往年，叠加迎峰度冬高峰期，电力及热力负荷需求可能保持较高水平。”叶春建议，电力企业需密切关注气候变化和近期疫情对市场的影响，做好电厂库存管理，加强企业内部资源统筹和库存调剂，积极配合相关部门做好能源保供工作。

针对下一步的电力保供工作，国家能源局电力安全监管司司长童光毅表示，将继续严格落实能源保供日碰头机制，坚持每日跟踪关注各地电力供需动态、电煤等一次能源供应情况、各地区低温雨雪冰冻等自然灾害情况、重大电力安全风险隐患情况等，及时解决保供问题。

《 人民日报 》（ 2021年01月21日 10 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)