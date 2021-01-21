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全国铁路实行新列车运行图 增开旅客列车325列

2021年01月21日07:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月20日电  （记者陆娅楠、丁怡婷）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：1月20日零时起，全国铁路实施新的列车运行图，增开旅客列车325列，主要货运通道增开货物列车114列。调图后，全国铁路客货列车开行总量分别达到10203列、20513列，铁路客货运输能力进一步提升。

　　国铁集团运输部负责人介绍，此次调图是铁路部门统筹考虑铁路新线投用、运力资源扩充、疫情防控等因素，对运输组织方案进行的一次优化调整。主要变化体现在：

　　一是充分运用新线资源。2020年底和2021年初，全国多条铁路新线开通运营。铁路部门运用新线资源，安排开行高铁、普速和货物列车，提升区域运输能力。其中，银川至西安高铁的开通，让宁夏首次进入全国高铁网；盐城至南通高铁的开通，形成山东、江苏东部沿海地区至苏沪杭的最快通道，青岛经连云港、盐城、南通，至上海最快4小时54分可达。

　　二是优化列车开行方案。此次调图中，铁路部门根据客流变化，增开动车组列车日常线88列、周末线2列，变更运行区段44列，调整运行径路29列。其中，成渝高铁按时速350公里达速运行，使用复兴号开行动车组列车50列，成都至重庆最快62分钟可达，同城效应进一步显现。

　　三是提升货物运输能力。根据煤炭、粮食等重点物资运输需要，在京哈、津山、沈山、渝怀、焦柳、襄渝等主要货运通道增开货物列车114列。围绕中欧班列、西部陆海新通道需求变化，优化货运班列开行方案，调图后中欧班列73列、中亚班列30列、陆海新通道班列6列、沿江班列11列。

　　据了解，在统筹疫情防控和运输组织方面，铁路部门将严格控制列车超员率，加强进出站旅客体温检测，提醒旅客全程佩戴口罩，保持安全距离，特别是在春运期间，及时安排加开列车，提供充足运力，精心做好站车疫情防控。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月21日 10 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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