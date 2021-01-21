本报北京1月20日电 （记者贺勇）“十三五”期间，北京市全力打好压减燃煤攻坚战，能源结构加快优化，全市优质能源比重由2015年的86.3%提高到2020年的98.1%。

据介绍，北京市煤炭消费量由2015年的1165万吨大幅削减到2020年的173万吨，煤炭在全市能源消费中比重由13.7%降为1.9%。同时，清洁能源保障能力显著增强，多源多向燃气供应体系不断完善，城镇天然气管线达2.8万公里，天然气消费量从2015年的145亿立方米增长到2020年的190亿立方米。全市城镇地区供热面积达到8.95亿平方米，基本实现清洁供热。

本报太原1月20日电 （记者周亚军）2020年，山西全省外送电量1053.62亿千瓦时，首次突破千亿大关，同比增长6.28%。截至2020年底，山西全省发电装机突破1亿千瓦，达到1.038亿千瓦，较2015年增长49.05%。其中，火电占比66.2%，较2015年下降了19.1%；新能源占比31.6%，较2015年提升了20.39%。

作为全国能源革命综合改革试点省份，山西推动清洁电力外送基地建设，大力发展新能源发电，建成晋北风力发电基地、开发中南部低风速资源，推进采煤沉陷区光伏领跑者基地和光伏扶贫工作；建成9个外送通道、18回线路，特高压输电线路达2545.2千米，外送能力达3830万千瓦，建成投产35千伏—500千伏输电线路8922.47千米，变电容量2987.49万千伏安，装机规模、用电负荷和外送电量均创历史新高。

《 人民日报 》（ 2021年01月21日 14 版）

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