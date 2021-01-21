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世界经济论坛报告：世界需警惕长期风险

2021年01月21日07:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦1月19日电  （记者凌馨）总部位于日内瓦的世界经济论坛19日发布《2021年全球风险报告》，警告新冠肺炎疫情加剧了贫富差距和社会分化，可能将在未来3至5年里阻碍全球经济发展，并将在未来5至10年里加剧地缘政治紧张局势。

　　报告指出，2020年，人类看到了忽视长期风险所带来的严重影响。疫情不仅夺去了数百万人的生命，还加剧了各国和地区之间的分化。

　　报告认为，未来两年明确的风险包括传染病、就业危机、数字不平等和网络安全等。未来3至5年，受疫情影响，全球在经济和技术领域的风险会逐渐显现，包括资产泡沫破裂、IT基础设施崩溃、价格波动和债务危机等。从未来10年风险发生的概率和影响来看，环境风险仍居首位。

　　世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪说：“全球风险报告自2006年以来一直强调的全球疫情风险在2020年成为现实。随着政府、企业和社会逐渐摆脱疫情危机，我们必须立即行动起来，建立新的经济和社会制度，以提高我们的集体韧性和应对能力，同时减少不平等、改善健康和保护地球。”

　　世界经济论坛将于25日至29日在线上举行“达沃斯议程”对话会。届时，全球70多个国家和地区的1500多位政商界和社会组织领导人将围绕“把握关键之年，重建各方信任”主题，分析新冠肺炎疫情下全球面临的多重挑战，寻求合作抗疫和经济复苏良方。

　　（参与记者：王慧慧）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月21日 17 版）
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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