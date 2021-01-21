本报记者 孔德晨

春节临近，安徽省淮北市烈山区市场监管部门针对节日消费量大的食品、卫生用品、保健用品等重点商品，加强监督抽查和执法检查。

李 鑫摄（人民视觉）

消费者在位于山东自贸区青岛片区的中日韩消费专区电商体验中心购买洗护用品。

张进刚摄（人民视觉）

近日，有消费者反映一起婴儿护肤品疑似引发“大头娃娃”的事件，舆论广泛关注。为了避免激素药品，一些初当爸妈的人喜欢购买号称无激素的护肤“神药”。然而，不少所谓“神药”其实违规添加了激素，凭借“消”字号通过审批，又在市场上夸大甚至违规宣传，具有极大的安全隐患。不同批文的产品有何区别？此次事件暴露出“消”字号产品还存在什么监管漏洞？未来，这类产品监管如何行之有效？本报记者进行了调查。

“消”字号、“妆”字号、“药”字号：

不同批文的产品有啥不同？

“这是‘妆’字号还是‘消’字号？”随着激素超标抑菌霜事件持续引发关注，家长在选购婴儿霜时变得紧张起来。

“之前给孩子买面霜都是在网上买，主要选购大牌、销量高、好评多的产品。”今年27岁的北京宝妈丁叮有一个1岁的宝宝，她对记者说，给孩子买东西大多是网购，有的是在小红书等种草软件上种草，有的是宝妈群里的朋友推荐。“但是我也注意到，电商平台上刷单、刷好评的产品特别多，碰到这种产品我会直接看提问区，才能得到有几分真实性的评价。”丁叮说，“这次‘大头娃娃’事件真的让人后怕，以后给孩子买东西一定要看准批文，谨慎再谨慎。”

1月17日，福建省漳州市“欧艾抑菌霜”事件处置工作组发布通报称，经调查检测，确认涉事两款产品均含激素，企业涉嫌生产、销售伪劣产品，目前当地卫健部门已将有关线索移送公安机关。

“大头娃娃”事件使公众目光聚焦“消”字号、“妆”字号等不同生产批文：它们有什么区别？

记者从国家市场监督管理总局了解到，“消”字号产品是经卫生部门审核批准、具有卫生批号的外用卫生消毒用品，包含消毒剂、卫生用品等，例如湿纸巾、女性生理期卫生用品、卫生口罩、卫生手套等。《消毒管理办法》规定，消毒产品主要起杀灭和消除病原微生物作用，不能出现或暗示治疗效果。“消”字号产品不具备调节人体生理功能的功效，既不可宣称有疗效，也不具有疗效，如果商家宣称“消”字号产品具有皮肤护理作用，便是虚假宣传。

化妆品上标注的“妆”字号，是非特殊用途化妆品经药品监管部门备案后获得的许可证标号。日常护肤中使用的保湿类爽肤水、乳液、面霜、精华液，以及粉底、口红、眼影等产品都属于“妆”字号产品。

“药”字号指的是药品，也称“国药准字号”，国家药品监管部门审批一个“药”字号产品通常需要3年以上时间，5至10年也算正常，并经药品评审专家严格审评，符合要求方可批准。此外，审批期间还要做大量的产品质量定性考察、药效实验、病理实验、毒副安全实验及大量临床实验，只有得到药品批准文号的药品才能进行生产和销售。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东指出，与更严格的“药”字号产品相比，“消”字号产品在审批上相对宽松。“‘消’字号产品的许可证与管理主要由省级以下卫生行政部门负责，审批时间通常一个月左右，检测指标主要是卫生消毒等功能，不用包括药理、病理、副作用测试及临床验证等系列的审核批准。”刘向东说。

夸大宣传、高额利润抢占市场：

一些“消”字号产品打“擦边球”

“消”字号产品审批时间短、审批门槛低，给了不法商家可乘之机。北京工商大学经济学院教授周清杰分析，此次出现的“大头娃娃”质量安全事件，暴露出个别企业在“消”字号产品中违规添加药物以达到某种治疗效果的问题，是恶意违规所致。

“‘纯天然’‘无激素’，为迎合新手爸妈不愿使用激素类药物的心理，通过‘擦边球’形式夸大宣传，这是部分‘消’字号婴幼儿产品惯用的手法。”周清杰说，“在涉事抑菌霜的产品说明书中，写着‘可用于日常护理’，这样的宣传手法会误导消费者以为产品可长期使用。”

除了玩弄文字游戏外，此类产品还多次宣传婴儿霜可“祛红止痒”、可“随时随地修复宝宝每一寸肌肤”。周清杰指出，根据国家规定，“消”字号产品不得宣传具备治疗效果。不具备相应的治疗功能，却通过社交平台虚假宣传、大肆销售，这严重侵犯了消费者的知情权、选择权和生命健康权。

事实上，“挂羊头卖狗肉”、顶着不同批文违规虚假宣传，此次“大头娃娃”事件并非第一例。2019年，济川药业旗下“消字号”产品蒲地蓝可炎宁抑菌含漱液、蒲地蓝可炎宁抑菌口喷在对外宣传中称可以“辅助治疗”、“预防疾病”等，被指出涉嫌虚假宣传；“消”字号产品“艾因博士”婴儿全效修复膏在没有任何医疗资质证明的情况下，大肆违法宣传疗效，硬生生将仅有抑菌作用的消毒产品鼓吹成了“皮肤神药”……

游走在政策边缘，一方面通过“低门槛”进入市场销售，一方面夸大使用效果，误导消费者，利用巨大的利润空间抢占市场——某种程度上，此次事件涉事公司“欧艾”折射了一些“消”字号母婴产品的生存之道。

在销售环节，这类产品通过高额利润诱惑抢占市场。据了解，涉事的25克抑菌霜的出库价为4元，但市场价为80元左右，中间存在70多元的利润空间，而某正规知名品牌的25克抑菌霜则只要30元左右。此外，虽然“消”字号产品包装和广告不得宣传治疗效果，但实际上部分母婴店为赚钱进行了大量口头推销。

刘向东指出，从屡次出现的“消”字号产品事件看，作为日常使用的消费品，“消”字号产品存在一定的监管空白。“要进一步完善监管漏洞，特别是加强‘消’字号审批检测，实施更规范的质量监管认证，严查三无产品入市，对有问题产品实施严格召回制度。”刘向东说。

强化风险控制，严厉打击违规违法行为：

强化监管，消费者也多留意

安全的产品是生产出来的，也是监管出来的。周清杰说，生产企业是质量安全的第一责任人，监管部门在监管实践中要严格执行国家标准，严厉打击违规违法行为。“婴幼儿护肤产品因为使用对象的特殊性，无论是质量标准的制定还是生产的监管，都应该更加严格。”周清杰说。

国家市场监管总局有关负责人表示，为加强化妆品注册和备案管理，保障消费者健康权益，规范和促进化妆品行业健康发展，新发布的《化妆品注册备案管理办法》（以下简称《办法》）将于2021年5月1日起实施。

该负责人介绍，《办法》共63条，严格审批审评和备案管理，强化风险控制。一是细化注册人、备案人管理制度，强化企业主体责任落实；二是优化注册备案管理程序，落实审批制度改革措施；三是加强备案后监督管理，确保产品质量安全责任落实到位。明确备案后监督管理责任落实和工作要求，加大对备案产品违法违规行为的惩处力度，实施备案产品分级管理，合理配置监管资源；四是建立鼓励创新机制，服务产业高质量发展。加强注册、备案信息化建设，构建多功能信息服务平台等。

周清杰认为，监管部门应利用大数据、区块链等手段，提升智慧监管水平和监管效率，在第一时间掌握市场产品的质量安全信息，最大限度把不安全产品阻挡在市场之外。市场流通主体应规范采购流程，把控产品安全标准。企业生产者应规范地在产品使用说明书上注明相关功能。

除了企业按规定生产产品、监管部门提高监管效率外，消费者也应提高警惕，慎选产品。

专家建议，消费者应注重自身科学素养和市场知识的提升，区分消费产品和药品的功能，了解不同产品的渠道特征，掌握价格高低与质量优劣之间的对应关系。“消费者在选购产品时要重视品牌和信誉，谨慎使用新品，在使用新品时一定要认真看清说明书，查看产品的构成及功效，查看原产地和有效期，特别是涉及到人身健康的产品更要谨慎使用。”刘向东说，“同时，对有问题的产品要及时维权，并对产品必要的追溯渠道有所了解。”

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)