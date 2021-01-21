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监测城市中去年十二月份扬州房价环比增幅最高，牡丹江降幅最大——

国家统计局：七十城房价全年保持稳定

本报记者 邱海峰
2021年01月21日07:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　位于上海市天山路的居民小区住宅。
　　陈玉宇摄（人民视觉）

　　国家统计局日前发布的数据显示，2020年12月份70个大中城市房地产市场价格稳中略涨。相关人士指出，随着12月份房价数据出炉，全年楼市情况已明朗。2020年，中国房地产市场保持平稳运行，基本实现了稳地价、稳房价、稳预期目标。

　　分城市来看，国家统计局城市司首席统计师绳国庆介绍，2020年12月份，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、上海和广州分别上涨0.3%、0.2%和0.7%，深圳下降0.1%。二手住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.6%、0.7%和0.5%。

　　二三线城市房价涨幅均保持稳定。统计局数据显示，2020年12月份，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.1%，涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.1%和0.2%，涨幅均与上月相同。

　　从房价环比上涨城市数量变化看，2020年12月份，新建商品住宅价格环比上涨的城市有42个，比上月多6个；下跌的城市有22个，比上月少6个；6个城市房价环比持平。其中，环比最高增幅为扬州的0.8%；最大降幅为牡丹江的-0.7%。

　　植信投资研究院高级研究员马泓对记者分析，总的来看，新建房价增长放缓，二手房价持稳。2020年12月份，70个大中城市新建商品住宅价格指数同比增长3.7%，较11月回落0.3个百分点，二手住宅价格指数同比增长2.1%，与前月持平。

　　投资、销售方面，在经历去年年初的大幅下降之后，房地产开发投资、商品房销售持续恢复，从下半年开始相继恢复正增长。根据统计局数据，2020年，全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%，增速比1—11月份提高0.2个百分点，比上年回落2.9个百分点；商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%，增速比1—11月份提高1.3个百分点，上年为下降0.1%。

　　“2020年，房地产开发投资温和走高，销售实现小幅正增长。”马泓说，房企销售持续回暖，部分大型房企均已超出年度销售目标，现金流压力得以缓解。

　　从政策层面来看，2020年，各地全面落实房地产长效机制，促进了房地产市场平稳健康发展。今年政策取向如何？马泓认为，中央经济工作会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。此后，多个部门表示要加强房地产金融调控，不把房地产作为短期刺激经济的手段，坚定不移落实房地产长效机制。地方也接连出台政策措施，如南京市政府近期下发文件，要求进一步细化和规范商品房购房政策，对弄虚作假者将取消人才购房资格，收回房源等；成都市住建局发文规范新房的退房和剩余房源的销售流程。

　　中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，下一步，人民银行将坚持“房住不炒”定位，保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加大对住房租赁市场发展的金融支持。住房和城乡建设部部长王蒙徽强调，2021年要加快构建以保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。在规范发展住房租赁市场方面，加大对“高进低出”“长收短付”以及违规建立资金池等的整治力度，对租金水平进行合理调控。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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