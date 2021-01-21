本报北京电 （记者丁怡婷）记者从国家矿山安监局获悉：近年来煤矿智能化建设取得积极进展。2015年全国煤矿仅有3个智能化采掘工作面，2019年达275个，2020年增至494个、同比增加80%；已有采煤、钻锚、巡检等19种机器人在煤矿现场实施应用。

“十三五”期间，全国矿山产业结构不断优化，淘汰退出煤矿5464处、产能9.4亿吨，整顿关闭金属非金属矿山和尾矿库1.9万余座。

“尽管近年来矿山安全生产工作取得明显成效，但形势依然复杂严峻。”国家矿山安监局局长黄玉治介绍，目前全国非煤矿山3.2万座，其中小矿山占比达86.4%；30万吨/年以下小煤矿有960多处，长期停产停工煤矿还有1084处；大多数工艺装备落后、人员素质低、安全管理差。黄玉治透露，“十四五”时期要实施矿山智能化建设、淘汰退出落后产能、重大灾害治理、尾矿库综合治理等重点工程，力争到“十四五”末，矿山产业结构进一步优化，安全治理体系和治理能力现代化建设取得重大进展。

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