人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

央行出手 强化非银行支付领域反垄断监管

鹿杨
2021年01月21日07:46 | 来源：北京日报
小字号
原标题：央行出手 强化非银行支付领域反垄断监管

　　实习记者 鹿杨

　　中国人民银行官网昨天发布，为进一步规范支付服务市场，防范支付风险，中国人民银行发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》）公开征求意见的通知。《意见稿》强化支付领域反垄断监管措施，明确界定了相关市场范围以及市场支配地位认定标准。

　　名称须标明“支付”字样

　　《意见稿》提到，设立非银行支付机构应当经中国人民银行批准，并且非银行支付机构的名称中应当标明“支付”字样。未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得从事或者变相从事支付业务。不从事支付业务的，任何单位不得在单位名称中使用“支付”字样。

　　在对资本实力的要求方面，非银行支付机构注册资本最低限额为1亿元。中国人民银行根据审慎监管原则分别确定从事储值账户运营业务和支付交易处理业务的非银行支付机构的注册资本最低限额，以及注册资本与业务规模的比例要求。

　　此外，非银行支付机构的股东应当以其自有资金出资，不得以委托资金、债务资金等非自有资金出资。

　　在公告要求方面，申请人应当在收到开业申请受理通知后进行公告。公告内容包括申请人的注册资本及股权结构；主要股东的名单、持股比例及其财务状况；实际控制人名单及其财务状况；拟申请的支付业务类型等。

　　不得从事授信活动

　　《意见稿》中提到，非银行支付机构应当按照支付业务许可证载明的范围从事支付业务，不得从事支付业务许可证载明范围之外的业务，不得从事或者变相从事授信活动。中国人民银行按规定对非银行支付机构进行综合评价和分类评级，并根据分类评级结果采取差异化、针对性的监管措施。

　　如非银行支付机构未遵循安全、高效、诚信和公平竞争原则，严重影响支付服务市场健康发展的，中国人民银行可以向国务院反垄断执法机构建议采取停止滥用市场支配地位行为、停止实施集中、按照支付业务类型拆分非银行支付机构等措施。

　　非银行支付机构的股东拟质押非银行支付机构股权的，应当在质押前向中国人民银行备案，质押的股权不得超过该股东所持有非银行支付机构股权总数的50%。

　　非银行支付机构接受的备付金不属于其自有财产，非银行支付机构不得以任何形式挪用、占用、借用备付金，不得擅自以备付金为自己和他人提供担保。

　　市场份额达到1/3将被预警

　　《意见稿》提到，非银行支付机构有以下情形之一的，央行可以商请国务院反垄断执法机构对其采取约谈等措施进行预警。第一，一个非银行支付机构在非银行支付服务市场的市场份额达到三分之一；第二，两个非银行支付机构在非银行支付服务市场的市场份额合计达到二分之一；第三，三个非银行支付机构在非银行支付服务市场的市场份额合计达到五分之三。与此同时，有下列情形之一的，可以商请国务院反垄断执法机构审查非银行支付机构是否具有市场支配地位。第一，一个非银行支付机构在全国电子支付市场的市场份额达到二分之一；第二，两个非银行支付机构在全国电子支付市场的市场份额合计达到三分之二；第三，三个非银行支付机构在全国电子支付市场的市场份额合计达到四分之三。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
　　人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
从十组税收数据看2020中国经济
　　人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。税收通常被称作经济的“晴雨表”，国家税务总局充分挖掘税收大数据优势，系统梳理了十组数据，解读2020年中国税收经济。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved