孙奇茹

本报讯（记者 孙奇茹）疫情刺激之下，电商行业加速洗牌。网经社电子商务研究中心近日发布报告显示，2020年电商平台“死亡”181家。行业洗牌，优质企业优势进一步显现。

报告将电商平台“死亡”定义为公司破产、倒闭、重大重组、创始人跑路、平台关停或停更等。报告对电商平台的定义较为广义，除零售电商、跨境电商平台外，还包括在线教育、交通出行等生活服务类电商平台和产业电商平台。

去年12月14日晚，摩拜App、摩拜微信小程序停止服务和运营，曾经承载一段记忆的初代共享单车摩拜挥手作别。受疫情影响，2020年上半年电商平台“死亡”达160家，占全年88.4%。对此，网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾认为，疫情导致电商平台业务停滞，尤其是零售电商、生活服务电商这类主要瞄准普通消费者端的公司。行业洗牌，优质企业优势进一步显现。

此外，疫情也催生了新的机遇。据统计，2020全年，国内生鲜电商平台共发生17起融资，涉及平台包括兔子鲜生、食行生鲜、味库海鲜、多点Dmall、新发地掌鲜、每日优鲜、叮咚买菜等，融资总额超136.5亿元。生鲜电商频频获得风投机构的青睐，表明资本在市场“寒冬”中尤其看重生鲜电商的发展潜力和爆发力。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)