王雨萧

据新华社北京1月20日电（记者 王雨萧）GDP首次突破100万亿元、全年经济增长2.3%……2020年，在新冠肺炎疫情等多重冲击下，中国经济顶住压力，交出了一份亮眼“答卷”。国家税务总局20日召开新闻发布会，一连串税收大数据带你我回望中国经济的不平凡之年。

国家税务总局数据显示，2020年，全国税务部门组织税收收入（扣除出口退税）完成136780亿元，同比下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标。税务部门组织税收收入占财政收入的比重为75.5%，比2019年提升1.7个百分点。

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，税收收入增速自3月“触底”后连续9个月回升，但受疫情和落实减税降费影响，全年税收收入下降2.6%。

蔡自力介绍，增值税发票数据显示，2020年，全国企业销售收入同比增长6%。其中，一季度受疫情冲击同比下降17.6%，二季度由负转正增长9%，三季度保持回升态势增长12.4%，四季度进一步增长15.7%。

企业销售收入增长，得益于减税降费“放水养鱼”。数据显示，2020年前11月，全国累计新增减税降费23673亿元，全年预计超过2.5万亿元，可圆满完成2020年政府工作报告确定的全年为企业减负目标。

国家税务总局数据显示，2020年，全国新办涉税市场主体达到1144万户，比2019年增长10.1%。

“这体现了国家支持市场主体纾困解难、健康发展的政策措施落地见效，市场活力快速恢复。”蔡自力说，“十三五”时期，全国新办涉税市场主体累计达5745万户，其中2020年新办数量明显高于2018年和2019年。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)