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全年实际使用外资近1万亿元 我国去年吸收外资“三提升”

于佳欣
2021年01月21日07:48 | 来源：北京日报
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　　据新华社北京1月20日电（记者 于佳欣）全年实际使用外资近1万亿元，同比增长6.2%，占全球比重继续提升……商务部20日发布的2020年吸收外资“成绩单”显示，我国去年实现引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”。

　　商务部数据显示，2020年，全国非金融领域实际使用外资9999.8亿元人民币。全年新设立外商投资企业38570家，平均每天新设立100多家。在新冠肺炎疫情冲击导致跨国投资大幅下滑背景下，中国吸引外资实现逆势新高。

　　对此，商务部外资司司长宗长青评价：2020年我国圆满完成稳外资工作目标，成为跨国投资的“稳定器”和“避风港”，为稳住经济基本盘作出重要贡献。

　　除引资规模创历史新高，我国吸引外资还实现了结构进一步优化、主要来源地保持稳定等特点。其中，服务业实际使用外资7767.7亿元，增长13.9%，占比77.7%。荷兰、英国对华投资分别增长47.6%、30.7%。

　　跨国投资“遇冷”下，为何中国引资能实现逆势新高？宗长青分析说，我国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，为稳外资提供了坚实基础和保障。

　　此外，中国逆势扩大开放，出台一系列稳外资政策，不断优化营商环境。以外商投资准入负面清单为例，7年6次“瘦身”，2020年全国版负面清单较上年压减比例17.5%。启动海南自贸港建设，自贸试验区进一步扩围。组建重点外资项目工作专班，累计帮助外资企业解决防疫物资短缺、通关便利、上下游协同复工等困难问题3000多项。

　　商务部近期调查显示，近六成外资企业2020年营业收入、利润实现增长或持平，近九成半企业对未来前景持乐观或谨慎乐观态度。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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