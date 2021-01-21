岳品瑜 刘四红

新年首期贷款市场报价利率（LPR）如期出炉：1年期报3.85%，5年期以上报4.65%，两类品种报价已维持9个月按兵不动。事实上，从近月逆回购和MLF（中期借贷便利）操作利率均保持不变来看，早已传递了LPR不降的信号。在业内人士看来，本次LPR报价保持不变，与市场预期基本一致。未来货币政策走向，将既强调稳健，又强调灵活。

1月20日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年1月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均较此前保持不变。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

市场对1月LPR保持不变已有预期。1月15日，央行开展5000亿元MLF操作，对冲当日到期的3000亿元MLF和即将到期的2405亿元TMLF，MLF利率未变，预示着本期LPR大概率不变。

梳理公开数据，自2020年4月起，LPR便维持在1年期3.85%、5年期4.65%的报价，已连续9个月按兵不动。

光大银行金融市场部分析师周茂华指出，LPR报价利率一如市场预期，维持不变。一是MLF利率保持不变。作为LPR报价利率形成基础之一，本月继续平价续作，市场已有预期；二是目前利率水平合理适度。从上个月央行公布，实体经济融资供需两旺，显示目前利率水平继续对经济复苏构成有力支持。

中国民生银行首席研究员温彬同样认为，本次LPR报价按兵不动，与市场预期基本一致，体现了宏观政策与保持经济平稳运行的实际需要相匹配。从2020年下半年以来，我国经济逐渐从疫情的冲击中恢复，随着生产、需求的加快恢复，货币政策逐渐回归常态，总量宽松转向结构性收紧，更加注重灵活精准与合理适度。

资金面表现方面，北京商报记者注意到，1月20日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）仍呈上行趋势。其中，隔夜品种上行22.1个基点报2.457%，7天Shibor上行22.6个基点至2.493%，14天Shibor上行37.1个基点至2.619%。

近日，银行间资金面趋紧，资金价格有明显的上升。北京商报记者注意到，1月20日，央行公开市场开展了2800亿元7天期逆回购操作，对冲当日到期的20亿元后净投放2780亿元，体现了对短期流动性的呵护。

苏宁金融研究院宏观经济中心副主任陶金告诉北京商报记者，当前市场更加关注数量型货币政策工具的调整，1月20日放量投放逆回购说明了央行维护银行体系流动性合理充裕的意愿，以保证货币和金融市场平稳运行。信用方面，回归中性、平稳收缩仍然是主要方向，但若出现实体经济复苏乏力的情况，信用收缩的概率和幅度都将明显降低。

周茂华指出，LPR报价利率对接实体企业融资成本，本月该指标按兵不动，反映央行认可当期利率水平，企业贷款利率未来一段时间整体保持平稳；5年期LPR报价利率继续保持稳定，也向市场释放了国内楼市“稳”是主基调。

对于利率水平而言，温彬预计，下阶段LPR将会继续维持平稳，与经济发展实际情况保持一致，而央行也会通过结构性政策精准引导制造业、小微企业等重点领域和薄弱环节的实际融资成本下降。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)