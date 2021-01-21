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疫情影响下跨境电商飞速发展 成稳外贸重要力量

吴  力
2021年01月21日07:57 | 来源：国际商报
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　　□ 本报记者 吴 力

　　推进贸易创新发展是党的十九届五中全会明确提出的要求，跨境电商作为模式和业态创新的重要内容，正成为各地外贸加速创新发展的重要引擎。近日，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在介绍中国外贸发展成绩时表示，2020年在新冠肺炎疫情影响下，跨境电商飞速发展，成为稳外贸的重要力量。

　　抢抓跨境电商发展机遇

　　跨境电商进出口突破4亿元，增长20%左右……这是甘肃定下的2021年跨境电商发展目标。甘肃省商务厅党组书记、厅长张应华介绍，2021年甘肃将推进兰州、天水跨境电商综合试验区建设，推动兰州、天水跨境电商综试区“两平台六体系”建设，推进中川机场“三合一”分拨监管中心建设。不仅如此，发展贸易新业态还将成为甘肃“十四五”时期的重要工作内容。

　　受疫情冲击，外贸企业通过线下渠道开拓国际市场受阻，能够突破时空限制的跨境电商渠道更多地得到各地的政策加持。1月14日，湖北省武汉市召开推进跨境电商高质量发展动员会，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林强调，要集中力量，集聚优势，集成政策，加快推进跨境电商跨越式发展。为抢抓跨境电商发展机遇，做强新业态新动能，武汉提出打造“四个一流”，即一流市场主体、一流产业生态、一流监管环境、国际一流品牌。

　　青海西宁则在2020年12月20日正式开通了跨境电商“9610”首单业务，以24万单价值197万美元的货物实现了当地跨境电商销售零的突破。2021年，该地将加快推进跨境电商综试区建设，引进知名跨境电商平台，打造线上线下融合发展的跨境电商产业链，推动外贸增长方式转型升级，将跨境电商打造成为外贸高质量发展的新引擎。

　　与中西部地区加速发挥跨境电商发展的后发优势不同，东部地区正迎来跨境电商井喷式增长。宁波市商务局相关负责人介绍，2020年宁波跨境电商出口预计突破1400亿元，占全市外贸出口的比重进一步提高到20%左右。从跨境电商的市场主体和基础设施来看，截至2020年年底，宁波共有66家企业在全球20个国家（地区）建设经营海外仓203个，总面积200.48万平方米，跨境电商发展积厚成势。

　　从全国来看，跨境电商发展势头迅猛，成为稳外贸的重要力量。据海关统计，2020年跨境电商进出口1.69万亿元，增长31.1%；市场采购出口增长25.2%；中欧班列全年开行1.24万列，发送113.5万标准箱，同比分别增长50%和56%，综合重箱率达98.4%。

　　新业态增强新动能

　　作为外贸主体，企业对跨境电商的重视程度不断提升，跨境电商正在成为外贸企业开辟新市场的重要渠道。

　　“2020年我们的跨境电商出口额达13亿元，预计2021年可以达到16亿元。”宁兴优贝国际贸易有限公司总经理施伟表示，公司从2014年开始进入跨境电商领域，独家代理进口网红食品火鸡面，2018年开始做跨境电商出口，近年来保持了50%以上的高速增长。

　　跨境电商带来的不仅是营销方式的改变，更是生产和销售流程的再造。施伟表示，公司通过发展跨境电商积累了大量数据，进而推动了公司产品品类和产品生产的优化，提高了企业数字化运营的能力。此外，公司将跨境电商和中欧班列、海外仓等加速融合，新的贸易生态正加速形成。

　　宁波豪雅集团有限公司也尝到了跨境电商的“甜头”。该公司常务副总裁蔡井泉介绍，公司原来是一家做传统外贸的企业，靠国外订单赚取微薄的加工费。2011年之后，公司大力发展跨境电商，推动业务转型升级，实现了公司产品线、品牌乃至议价权等的根本改变。“利用电商平台，公司可以把‘中国制造’直接送到国外消费者手里。我们用的是自己的品牌，有自己的定价权。”

　　网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平在接受国际商报记者采访时表示，跨境电商打破了时间和地域限隔，而且线上留痕操作可以提升企业数字化管理的能力，与传统贸易形态相比有独特优势。

　　不过，专家认为，线上渠道无论如何发展，最终都无法离开线下支撑，比如要发展跨境电商，线下的仓储、运输、配送、售后服务、体验、支付结算等均不可或缺，促进跨境电商发展需要系统发力。与此同时，跨境电商也要与市场采购等其他新业态有机融合，加快打造新业态发展的生态系统。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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