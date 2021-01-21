1月20日，国家税务总局在发布会上披露了全国税收收入等十组税收数据。数据显示，2020年全国税务部门组织的税收收入超过13.6万亿元，圆满完成财政预算安排的税收收入目标；全年新增减税降费预计超2.5万亿元，圆满完成政府工作报告确定的为企业减负目标。

税收通常被称作经济的“晴雨表”，税收大数据具有时效性强、覆盖面广、颗粒度细的优势，记载着市场主体生产经营状况，能够较为迅速全面准确客观反映经济运行情况。这些数据印证了中国经济稳定恢复、好于预期的态势。

2020年，全国税务部门组织的税收收入（已扣除出口退税）完成136780亿元，同比下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标。从全年走势看，税收收入增速自3月份“触底”后连续9个月回升，反映了我国经济复苏向好的势头，但受疫情和落实减税降费影响，全年税收收入下降2.6%。“十三五”时期，全国税收收入完成65.7万亿元，比“十二五”时期增加18.5万亿元，为经济社会发展提供了坚实财力保障。

2020年，税务部门认真落实阶段性减免企业社保费政策，切实减轻企业负担。自2020年11月份起，社保费已全部由税务部门征收，各级税务部门在维持征收方式稳定的同时，不断优化缴费服务，为广大缴费人提供“网上、掌上、自助”等多种缴费渠道，便于缴费人申报缴费。2020年，全国税务部门组织社保费收入3.8万亿元。

减税降费方面，数据显示，2020年前11个月累计新增减税降费23673亿元，全年预计超过2.5万亿元，可圆满完成2020年政府工作报告确定的全年为企业减负目标。其中，制造业及相关环节新增减税降费预计占比35%左右，是受益最大的行业；民营经济新增减税降费预计占比70%左右，受益最为明显。

增值税发票数据显示，2020年，全国企业销售收入同比增长6%。分季度看逐季回升，一季度受疫情冲击同比下降17.6%，二季度由负转正增长9%，三季度保持回升态势增长12.4%，四季度进一步提速增长15.7%。31个省份中29个销售收入实现正增长。企业生产经营稳定向好，我国在全球主要经济体中率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长，预计成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

2020年，全国高技术产业保持较快增长态势，销售收入同比增长14.7%，增速快于全国企业平均水平8.7个百分点。其中，以信息服务、电子商务为代表的高技术服务业，自4月份以来，连续9个月同比增幅超过20%，全年累计增长23.6%，显示新动能发展潜力加速释放，新经济持续茁壮成长。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)