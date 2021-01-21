由于受到新冠肺炎疫情的严重冲击，欧盟乘用车市场2020年大幅下滑近24%。

欧洲汽车制造商协会19日发布数据显示，2020年欧盟乘用车市场新车登记量比2019年下降23.7%至990万辆，为1990年有记录以来最大幅度的下滑。去年12月，欧盟新车销量下滑3.3%至约100万辆。27个欧盟成员国新乘用车登记量的下降幅度均超过了10%。在主要汽车消费市场中，西班牙市场下降幅度最大，达到32.3%；意大利、法国和德国市场的萎缩幅度分别达到27.9%、25.5%和19.1%。

数据还显示，2020年欧美及日本车企生产的新乘用车在欧盟市场的登记量均出现两位数下滑。其中，德国大众集团旗下多个品牌新车登记量下降21.6%，法国标致雪铁龙集团、意大利菲亚特克莱斯勒集团、日本丰田集团新车登记量分别减少29.3%、25.5%和13%，美国福特公司新车登记量减少31.7%。

市场寒冬之中汽车制造商正加速抱团取暖。意大利-美国汽车制造商菲亚特克莱斯勒公司和法国汽车制造商标致雪铁龙集团合并成立的新公司斯特兰蒂斯19日在纽交所上市交易。新公司总裁卡洛斯·塔瓦雷斯19日表示，两大汽车制造商联合有助于保留工作岗位、生产工厂以及14个汽车品牌，通过压缩生产平台，改善产品质量，提高市场营销、物流和供应链管理效率等措施，合并后的新公司预计每年将节省59亿美元。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)