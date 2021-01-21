GDP首次突破100万亿元、全年经济增长2.3%……2020年，在新冠肺炎疫情等多重冲击下，中国经济顶住压力，交出了一份亮眼“答卷”。

这一年，税收收入表现怎样？减税降费成效如何？企业获得感强不强？国家税务总局20日召开新闻发布会，一连串税收大数据带你我回望中国经济的不平凡之年。

136780亿元！圆满完成收入“大考”

国家税务总局数据显示，2020年，全国税务部门组织税收收入（扣除出口退税）完成136780亿元，同比下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标。税务部门组织税收收入占财政收入的比重为75.5%，比2019年提升1.7个百分点。

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，税收收入增速自3月“触底”后连续9个月回升，但受疫情和落实减税降费影响，全年税收收入下降2.6%。

此外，全年税务部门征收社保费收入3.8万亿元，为民生发展提供了保障。各级税务部门不断优化缴费服务，为广大缴费人提供“网上、掌上、自助”等多种缴费渠道，便于缴费人申报缴费。

6%！企业生产经营逐期向好

蔡自力介绍，增值税发票数据显示，2020年，全国企业销售收入同比增长6%。其中，一季度受疫情冲击同比下降17.6%，二季度由负转正增长9%，三季度保持回升态势增长12.4%，四季度进一步增长15.7%。

企业销售收入增长，得益于减税降费“放水养鱼”。数据显示，2020年前11月，全国累计新增减税降费23673亿元，全年预计超过2.5万亿元，可圆满完成2020年政府工作报告确定的全年为企业减负目标。

政策“红包”实惠给力，企业才能轻装上阵，发展信心才更足。蔡自力说，重点税源企业景气调查问卷显示，90.6%的重点税源企业预计，2021年一季度生产经营形势为“好转”或“平稳”，较2020年四季度提高1.2个百分点，连续三个季度保持回升态势。

1144万户！市场活力稳步增强

国家税务总局数据显示，2020年，全国新办涉税市场主体达到1144万户，比2019年增长10.1%。

“这体现了国家支持市场主体纾困解难、健康发展的政策措施落地见效，市场活力快速恢复。”蔡自力说，“十三五”时期，全国新办涉税市场主体累计达5745万户，其中2020年新办数量明显高于2018年和2019年。

他指出，自5月份起，到税务部门办理涉税事项的新增市场主体数量同比实现正增长，前三季度和全年同比增速分别为5.9%和10.1%，呈逐季走高态势。

14.7%！“高”“新”潜力加速释放

蔡自力介绍，2020年，全国高技术产业保持较快增长态势，销售收入同比增长14.7%，增速快于全国平均水平8.7个百分点。其中，以信息服务、电子商务为代表的高技术服务业，自4月份以来连续9个月同比增幅超20%，新动能发展潜力加速释放。

企业是创新的主体。数据显示，2020年，我国高新技术企业预计达27.5万户，是2015年的3.5倍。此外，线上平台交易发展迅速，电子商务信用服务、互联网平台、信息技术服务销售收入同比分别增长45.7%、29.4%和24.5%。

“特别值得关注的是，互联网、大数据、人工智能等同制造业融合度进一步增强。2020年，制造业购进信息服务同比增长18%，高于全国平均水平10.4个百分点，推动我国制造业加快数字化转型升级。”蔡自力说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)