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2020年直播带货走红 “云上”消费维权突出

2021年01月21日08:11 | 来源：科技日报
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1月14日，中国消费者协会（以下简称中消协）联合人民网舆情数据中心，基于大数据平台数据与舆情社会影响力测算结果，共同梳理出“2020年十大消费维权舆情热点”，点名外卖平台“多等5分钟”、未成年人网游充值退款难等问题。

2020年消费维权舆情呈现了诸多新特征，涉疫情消费维权问题凸显；互联网消费热度高涨，直播带货、在线教育、网络游戏等“云上”消费维权较为突出；新业务、新模式带来新消费问题，互联网经济“强监管”呼声走高；传统投诉热点仍是舆论焦点，消费环境有待进一步改善。

直播带货新问题层出不穷

2020年，直播带货频频“翻车”，不仅产品质量低劣、虚假宣传、售后服务不到位等老问题依然突出，公众人物带货刷单造假、流量造假、虚假举报等新问题也层出迭现。如李佳琦、李雪琴等参与的直播存在买完商品不让换、数据注水等问题；辛巴带货的燕窝被指是糖水；罗永浩承认带货的皮尔卡丹羊毛衫是假货……

针对直播带货乱象，有关部门纷纷“亮剑”。国家广电总局2020年11月发布《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》，2020年11月6日，市场监管总局发布《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》等以加强对网络秀场直播和电商直播的引导规范，强化导向和价值引领，直播电商的合规化正在加速。

舆论认为，网络平台经营者应对网售产品、直播内容以及网络主播严格把关，及时遏制不良商品流向市场，切实阻断违规不良内容传播。直播从业者尤其是明星、网红、企业家等公众人物应主动审视自身，以严谨的态度，做好理性消费的引导。消费者在参与直播活动时，也要增强风险防范意识。舆论期待，有关部门、消协组织、电商平台、从业者、消费者各方共同努力，构建良好的直播生态。

外卖平台“多等5分钟”甩锅消费者

2020年9月8日，一篇名为《外卖骑手，困在系统里》的文章在社交平台“刷屏”。该文援引多个真实案例称，算法驱动下的“实时智能配送系统”不断压缩外卖配送时间，最终导致骑手不得不在“与死神赛跑，和交警较劲，和红灯做朋友”的高危环境中工作。

随后，饿了么回应称，将在订单结算时增加“我愿意多等5分钟/10分钟”的新功能。该回应旋即引发轩然大波，舆论普遍认为，外卖平台不反思自身的经营模式，却反而呼吁消费者让步，有“踢皮球”之嫌。舆论认为，解决外卖骑手的“系统之困”问题，既需要外卖平台的主动作为、从技术与算法上做优化，也需要外卖平台、商家、骑手以及监管机构、消费者等多方的共同协商，推动新业态持续健康发展。这也警示有关企业，在追求商业利益的同时，也须承担起应尽的社会责任，不能习惯性地“甩锅”消费者。

智能快递柜超时收费引不满

丰巢于2020年4月30日推出的会员服务引发了不小的争议。2020年5月13日，中消协表示，合理保管期内不应单独收费。2020年5月15日，国家邮政局表示，丰巢此次调整免费保管期限的行为虽未违反规章禁止性规定，但在调整过程中，存在征询意见不足、应对处置不妥等问题，要求丰巢公司认真考虑用户诉求和业态发展需要，尽快提出合理解决方案。2020年5月15日晚间，丰巢官方公众号发布《关于用户服务调整说明》，对快递柜收费事件致歉，同时也对免费保管时长进行调整，将免费保管时限从12小时延长至18小时。

丰巢快递柜超时收费引发消费者不满，主要体现在：其一，消费者认为，丰巢单方面增收保管费将增加消费者的成本，侵犯了消费者权益；其二，部分快递员未征求消费者同意，便擅自将快件放在快递柜的行为，让消费者颇为恼火；其三，消费者反映存放快递柜的物品经常出现被别人取走或丢失的情况。对此，舆论呼吁，有关部门应继续推进智能快件箱、公共服务站等快递末端设施建设，加大服务规范和监督力度，帮助群众解决“快递最后一公里”问题。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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