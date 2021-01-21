1月19日，2021微信公开课PRO在广州开讲。过去一年，小程序全年交易额同比增长超100%；企业微信连接和服务的微信用户超过了4亿；微信支付分用户数突破2.4亿。

小程序年交易额同比增长超100%

2020年，疫情给国民的商业和生活都带来了较大冲击，在此期间，小程序积极融入到战疫的“第一线”，在帮助各行各业连接、服务用户方面承担了更加重要的角色。

在政务民生领域，小程序健康码已累计服务用户超过8亿，累计展示码量超200亿次；社保缴费小程序帮助1.59亿人不出门在线完成参保。

在商业化领域，小程序方便开发，可在微信平台便捷分享，以及集合微信多种商业化能力等特点，使它成为商家低门槛转型数字化的重要工具。很多商家通过小程序重建与消费者的直连，实现线上“回血”。到2020年底，全年累计有超过1亿人次在购物中心和百货小程序购物；借助小程序预售+线下自提等模式，累计超过3亿用户在微信内购买生鲜蔬果。在时尚品牌领域，“全渠道商城+导购”不断强化用户的购买心智，并实现了销售额和客单价的双增长。

与此同时，小程序的交易生态保持正向、迅猛发展。小程序团队公布，2020年小程序年均DAU突破4亿，全年累计交易额同比增长超100%。

在用户端，更多元化的小程序服务被用户接受，2020年人均使用小程序个数同比增长25%；小程序人均交易金额也实现了67%的提升。“这得益于小程序在零售场景的广泛普及以及服务场景高客单垂类的加速渗透，2020年微信小程序已经更进一步融入国民生活乃至商业的方方面面。”

在开发者端，年同比活跃小程序数整体增长了75%，有交易的小程序数也实现了大幅地增长，年同比增长68%。“在出行、旅游、政务、教育及多个零售板块，有交易的小程序数增长率远超整体小程序数量的增长，体现了行业交易生态的逐步丰满。”

微信支付分用户破2.4亿，企业微信连接微信用户数达4亿

“我们做微信支付分这个产品，就是希望能够打破用户和商户之间的信任壁垒，让信任更简单。”微信支付团队表示，基于“免充值、免押金、先享后付”三大产品能力，微信支付分，给予了用户更便捷的产品体验，也帮助商户经营增效降险，为商家和用户间搭建了一个信任平台。

正值微信支付分上线两周年，微信支付团队也在直播中亮出成绩单：微信支付分用户数突破2.4亿，每日使用笔数达千万级，每年为用户节省超过2000亿元押金。

目前，微信支付分已经覆盖了包括共享租物、购物娱乐、交通出行、生活服务和住宿预订等5个行业大类超1995个商户。微信支付分的“先享后付”服务已接入多个行业。在电商行业，微信支付分“先用后付”支持用户0元下单，确认收货后再付款，同时也为达到分数门槛的用户提供优先退款能力，用户提交退货物流信息后就能快速收到退款。此外，微信支付分也支持“先骑后付”、“先乘后付”和“先寄后付”等服务，其中快递行业的“先寄后付”服务已经有超过1000万用户使用过。

作为企业的专属连接器，企业微信也在过去一年持续帮助企业完善客户服务的体验和流程。为了帮助企业更高效地沉淀和服务客户，企业微信与微信互通的客户群全面升级，人数上限提升至500人。随着群聊人数上限提升，企业能综合运用客户群防骚扰、防广告、群发助手、聊天工具栏等社群管理能力，更好地维护社群客户资源，提升服务效率。

企业微信还上线了客户群红包功能，方便企业在群成员迎新、新品发布、直播提醒、活动抽奖、日常运维等多个场景下活跃群氛围，提高群成员参与度，构建有人气、有温度的社群。

视频号首次公布运营规则，“点赞”表情成视频号年度表情

自2020年1月19日内测以来，微信视频号已经迭代4个大版本，陆续支持了顶部分栏、转发朋友圈大屏显示、长视频、直播打赏、连麦等能力，不少用户已经养成了通过微信视频号记录生活点滴的习惯，不少品牌也将视频号当成了品牌宣传的新阵地。

此次微信公开课PRO上，微信视频号首次解读了运营规则：视频号是一个人人可以记录和创作的平台，也是一个全开放的平台；同时，视频号链接微信生态的打通能力，能借助公众号、搜一搜、看一看、小程序等已趋成熟的产品，形成微信生态合力，使优质的内容和服务辐射更多人。

视频号还推出了原创计划，在鼓励原创、保护原创的同时也降低了创作者的认证门槛。针对抄袭侵权内容，创作者也可通过微信视频号的自助投诉渠道便捷地对侵权内容发起投诉，维护自身利益。2020年，平台累计打击超过25万条诱导骗赞、搬运仿冒等违规内容，共处理14614个侵权投诉，保护了创作者的合法权益。

微信视频号团队还分享了一组视频号趣味数据：用户喜爱在周五晚上打开视频号享受轻松的时刻，观看最为活跃；周日则是创作者青睐的创作和分享时刻，发布内容在周日达到顶峰。广东惠州用户领先国内其他城市，成为“最爱看视频号的城市”，具体到视频数据维度，兰州用户最爱点赞，大连用户最喜欢在评论区“唠嗑”，北京用户最爱看直播。85后女性则把视频号当成“公开的朋友圈”，最爱在视频号记录生活的点滴。在过去一年中，用户最爱在视频号搜索粤语类型的音乐内容，为优质内容竖起大拇指的“点赞”表情成为了视频号年度表情。

作为内容服务的重要一部分，小游戏也出现在微信公开课PRO上。2020年，小游戏在累计注册用户超过 10 亿后依然稳步增长，并首次突破了5亿MAU。

商业化变现上，小游戏2020年商业规模与2019年相比增长了20%，其中，在分别以广告变现、内购变现为主的产品中，涌现出多款累积用户和流水过亿的优质产品。2021年，小游戏将联合视频号，产生游戏+直播的全新玩法；并升级移动端和PC端无缝连接的接力能力、广告场景的分析工具等等，让小游戏和新场景的连接体验更好，效能更高，为开发者助力。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)