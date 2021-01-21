发改委：已连续投放6批中央储备冻猪肉储备
2021年01月21日17:32 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月21日电（许维娜）据国家发展改革委消息，21日，国家发展改革委会同有关部门组织开展了中央冻猪肉储备投放工作，挂牌交易3万吨，成交情况良好。这是近一段时间组织的中央冻猪肉储备第6批投放。
据介绍，为更好保障2021年元旦、春节期间居民猪肉消费需要，自2020年12月17日起，中央冻猪肉储备已累计挂牌投放15万吨，有效增加了市场供应。部分地方也在终端市场平价投放地方储备冻猪肉，受到消费者欢迎。
受季节性消费上升影响，1月20日，36个大中城市超市集贸市场猪肉（精瘦肉）价格平均为30.29元/斤，比今年初上涨3.2%。但与去年同期相比，价格已经下降4.6%，CPI中的猪肉价格指数自去年10月份起也已连续3个月同比下降。随着生猪产能持续恢复并逐渐释放，未来猪肉价格有望逐步回归正常水平。
国家发展改革委表示，春节前后将继续会同有关部门组织投放中央冻猪肉储备，并指导各地加大地方储备投放力度，全力做好节日期间猪肉市场保供稳价工作。
(责编：许维娜、刘阳)
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