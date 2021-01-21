1月19日，科大讯飞发布非公开发行股票预案，面向公司实控人刘庆峰及其控制公司，拟非公开发行股票不低于5955.93万股（含本数）且不超过7742.70万股（含本数），拟募集资金总额不低于20亿元（含本数）且不超过26亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将全部用于补充流动资金。

据了解，本次非公开发行将由发行对象全部以现金方式认购，为了完成本次增持，刘庆峰个人筹资超20亿元。当前刘庆峰直接持有公司4.40%股份，通过言知科技持有公司2.31%股份，通过表决权委托方式获得公司 5.72%股份的表决权，一致行动人科大控股持有公司 3.75%股份，公司实控人刘庆峰和科大控股合计控制公司 16.17%股份的表决权，处于较低水平。

按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次发行完成后，公司实际控制人控制表决权的比例将上升到18.99%，控制权进一步增强。

此外，本次非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金，满足公司业务快速发展带来的营运资金需求，进一步满足核心业务增长与业务战略布局需要。

科大讯飞相关负责人介绍，自成立以来，科大讯飞一直坚持源头技术创新，人工智能战略从“人工智能 1.0阶段”(以应用探索为核心任务)逐渐进入“人工智能 2.0 阶段”(以 AI 应用规模化落地为核心任务)，“平台+赛道”战略成果正不断显现。

在“平台”赋能方面，讯飞开放平台持续为移动互联网、智能硬件的创业开发者和海量用户提供人工智能开发与服务能力，人工智能核心技术深度赋能行业。截至 2020 年 12 月 31 日，讯飞开放平台已聚集超过 175.6 万开发者团队，以科大讯飞为中心的人工智能产业生态持续构建。

在应用“赛道”方面，科大讯飞人工智能技术在教育、医疗、消费者等应用场景，已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动和规模化应用，以源头技术驱动产业战略布局，“刚需+代差”优势持续构建。

随着人工智能落地成果不断显现，科大讯飞营业收入逐年快速增长。2017 年度、2018 年度和 2019年度，公司营业收入分别为 54.45 亿元、79.17 亿元和 100.79 亿元，三年营业收入复合增长率为 36.06%。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)