新华社北京1月21日电（记者刘红霞）海关总署21日发布2020年打击走私十大典型案例，涉及“洋垃圾”、象牙等濒危物种及其制品、枪支毒品、成品油等诸多方面。据统计，海关全年共立案侦办走私犯罪案件4061起，其中，涉税案件2322起，案值927.3亿元；非涉税案件1739起。

一、天津海关缉私局侦办“使命2003”走私废物案

2020年5月28日，天津海关缉私局在海关总署“蓝天2020”专项行动第一轮集中打击中，出动警力50名，开展“使命2003”走私废物案集中抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人3名，查获国家禁止进口的固体废物49.8万吨。经查，2019年11月至2020年4月间，犯罪嫌疑人为牟取利益，通过伪瞒报方式大量走私废矿渣进境。

二、南宁海关缉私局侦办“守护者2020”打击活体穿山甲走私系列案

2020年10月12日至11月25日，南宁海关缉私局联合广西壮族自治区公安厅及南宁市公安局开展打击走私穿山甲专项行动，打掉走私犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人18名，查获穿山甲活体58只、冻体22只、鳞片125.3千克，另查证走私穿山甲23只。经查，走私团伙在境外订购活体穿山甲、穿山甲鳞片后，通过中越非设关地偷运进境，再通过小汽车夹藏运往广东、广西等地销售牟利。

三、江门海关缉私局侦办“SY730”走私石首鱼鱼胶案

2020年8月2日，江门海关缉私局在地方公安机关配合下，开展“SY730”打击石首鱼鱼胶走私收网行动，出动警力50名，在广东江门、深圳、茂名等地开展查缉抓捕，抓获犯罪嫌疑人6名，打掉2个走私犯罪团伙，现场查扣涉嫌走私的石首鱼鱼胶288只。全案查证走私石首鱼鱼胶3602只，案值约3亿元。经查，走私团伙在境外采购石首鱼鱼胶，发运到香港或越南，再以快递夹藏或中越边境非设关地偷运方式走私入境。

四、福州海关缉私局“阻击-06”陆海联动打击成品油走私专项行动

2020年9月17日，福州海关缉私局联合福建海警局，在厦门、成都、武汉海关缉私局和福州市公安局的配合下，开展“阻击-06”陆海联动打击成品油走私专项行动，出动警力200余名，抓获犯罪嫌疑人43名，查封涉案油库1座，查扣涉案船舶7艘、涉嫌走私成品油约600吨，打掉8个活跃在福建中东部海域的成品油走私团伙。该案案值约13亿元，查证涉案走私进口成品油约25万吨。经查，涉案走私团伙通过海上偷运方式将成品油走私入境并销往国内闽浙等地。

五、深圳、上海、南京等海关缉私局侦办“8.04”打击钻石走私案

2020年9月1日，深圳、上海、杭州、北京、哈尔滨、南京、厦门、武汉、广州、成都等10个直属海关缉私局，在多地公安机关的支持配合下，在深圳、上海、杭州等20余个城市开展“8.04”打击钻石走私集中收网行动，共出动警力1000余名，抓获犯罪嫌疑人121名，现场查获涉嫌走私的钻石2520余颗、碎钻4000余克拉、镶钻首饰158件，全案案值59亿元。经查，涉案走私团伙通过“水客”、粤港两地车以人身藏匿、运输工具藏匿等方式将钻石等物品从深圳口岸走私入境。

六、武汉等海关缉私局“9.21”打击跨境电商渠道走私专项行动

2020年9月21日，武汉海关缉私局联合深圳、广州、天津、厦门、哈尔滨等5个直属海关缉私局，出动警力530余名，在湖北、天津、江西、广东、黑龙江、福建等地同时开展“9.21”打击跨境电商渠道走私联合专项行动，打掉走私团伙15个，抓获犯罪嫌疑人58名，案值16.8亿元。经查，2019年5月至案发，武汉某跨境电商平台公司将应以一般贸易方式进口的化妆品、奶粉、红酒等货物，伪报成跨境电商方式走私进口，并大幅低报货物价格。

七、广州海关缉私局侦办“奋战33”走私枪支案

2020年10月22日，广州海关缉私局开展“奋战33”打击枪支走私专项行动，出动警力20名，在广州、泉州等地开展统一查缉抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人3名，现场查扣气动力枪支21支。经查，2020年7月至案发，犯罪嫌疑人委托代购在香港购买气动力枪支后，将枪支拆解藏匿在食品包装中，通过邮递渠道分批走私入境。

八、青岛海关缉私局侦办“6.11”走私制毒物品案

2020年6月11日，青岛海关缉私局立案侦办“6.11”走私制毒物品案，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获走私醋酸酐12吨。经查，犯罪嫌疑人为牟取利益伙同境外人员，非法购买国家管制的第二类易制毒化学品醋酸酐后，以墙面涂料、涂料稀释剂等名称向海关伪报走私。

九、拱北、南宁、昆明等海关缉私局“903”打击边贸渠道水果走私集中收网行动

2020年10月20日，拱北、南宁、昆明、长沙、深圳、成都、贵阳、广州、重庆海关缉私局在广西、云南、重庆、广东、湖南、四川、贵州多地，同步开展“903”打击边贸渠道水果走私集中收网行动，抓获走私犯罪嫌疑人81名，打掉走私团伙25个，案值1.6亿元。经查，2017年至案发，涉案团伙将泰国、越南出产的龙眼、火龙果等水果，通过南宁、昆明关区边境陆路口岸采取一般贸易、边境小额贸易低报价格，边民互市贸易伪报贸易性质的方式走私入境。

十、黄埔海关缉私局“HP2020-10”打击冻品走私专项行动

2020年9月3日，黄埔海关缉私局在广州、深圳、合肥、上海、杭州海关缉私局及东莞、合肥、上海、台州等地公安机关的协助下，开展“HP2020-10”打击冻品走私专项行动，出动警力320名，在广州、深圳、合肥、上海及台州等地开展统一查缉抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人10名，打掉1个特大冻品走私团伙，案值135.7亿元。经查，走私团伙向境外供应商订购牛肉、鸡翅、猪杂等冻品，并以低报价格的方式分别在广州、深圳等多个口岸走私进口，通关后将走私货物运往东莞、台州等地销售牟利。

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