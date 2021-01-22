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实际使用外资连续3年翻番

海南自贸港彰显强劲吸引力

本报记者  赵  鹏  朱荣鹏
2021年01月22日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　海南省商务厅日前对外发布的公告显示：尽管遭受疫情影响，但2020年全年海南新设立外商投资企业1005家，同比增长197.3%。全年实际利用外资30.3亿美元，连续3年翻番。

　　“过去，海南的各项经济指标在全国大多是排名靠后。但2020年海南吸引外资的增幅，完全可以跻身全国第一梯队。”海南省副省长沈丹阳说，这其中的原因显而易见：自贸港吸引力强劲而耀眼。

　　“磁吸力”强劲，“朋友圈”壮大

　　经过多轮沟通，2020年12月13日，海南省政府与通用（中国）公司正式签署了战略合作备忘录，双方计划在未来5年内进一步加强在航空、医疗、清洁能源以及数字化等关键领域的互利合作及伙伴关系，共同推进海南自贸港建设。

　　全程参与这一过程的海南商务厅厅长陈希，对其中的一个细节至今难忘：为了“抢搭”海南自贸港这趟发展“便车”，通用公司在洽谈期间不仅带来了所有的中国区高管，还组织这些高管亲赴海南各市县实地考察，边看边落实了一揽子具体项目。

　　“他们的合作愿望特别强烈。”陈希说。而合作的背后，也恰恰正是海南自贸港吸引力的具体体现。

　　2020年新冠肺炎疫情暴发，全球经济增长放缓、外国直接投资呈整体收缩之势。恰在此时，海南自贸港建设却逆势开局，迅速成为全球资本关注的“强磁场”。海南省以国家出台的《海南自由贸易港建设总体方案》为“1”，分门别类地制定了系列具体行业、具体操作、具体项目等细节措施，此为“N”，于是便有了“1+N”的政策体系。

　　外有强大磁场、内有“1+N”加持，海南全球合作“朋友圈”迅速扩大。据统计，截至2020年末，在海南省投资的国家和地区达80个，同比增长一倍，目前投资海南的外资企业已覆盖全部G20成员国家。

　　结构调整加速，园区争先对接

　　在海口市地标建筑世纪大桥桥下，有一片区域叫复兴城。10年前，这里还是海口高端餐饮会所一条街，今天已经成为海南省互联网信息产业园，2020年一年营收超过500亿元，占全省互联网产业总产值超四成。

　　互联网信息产业园的发展，得益于海南省发展结构的调整。过去，到海南投资，主要是房地产投资，不仅没留下实体产业，还破坏了生态。“十三五”之初，海南省委省政府向外界宣布“海南坚决不再做房地产的加工厂”，同时提出将重点发展旅游、油气、热带特色高效农业、医疗健康产业等12个重点产业，互联网产业也名列其中。

　　这样的调整，带动了投资结构的变化。

　　2020年，外资对海南现代服务业的投入，成为异军崛起的一匹“黑马”：该领域新设外商投资企业达到909家、实际使用外资达26.51亿美元，分别同比增长3.2倍和3.5倍，分别占全年新设外商投资企业和全年实际使用外资总额的90%和87%。

　　与此同时，特斯拉、百胜、阿斯利康、丰田、科沃施等一批国际龙头企业，如今也到海南落地生根。其中，仅“自贸港样板间”的洋浦经济开发区就已签约落户19户世界500强。

　　作为承接外商投资的重点——海南自贸港的11个重点园区，以不到全省2%的土地面积，贡献了全省近八成的利用外资规模。2020年，11个重点园区实际使用外资合计近24亿美元。

　　优化营商环境，畅通投资渠道

　　时云医疗科技（海南）有限公司创始人吴冰最初选择在国内其他地方创业，打算利用大数据，做血压、血糖智能监测的医疗设备。在闻知海南自贸港建设后，他带领团队来到海南。

　　为什么是海南？“自贸港的相关政策给我们带来了很多便利，一是在当地申请专利非常方便，二是健康医疗是当地鼓励发展的产业，当地医院也很愿意分享部分数据。”吴冰解释说。

　　没过多久，吴冰的公司正式落户海南重点园区之一的复兴城。效率之高，让他自己都倍感意外。有了自己的亲身感受，他现在还成了推介自贸港、推介复兴城发展的“活样板”。“通过他的介绍，现在已经有二三十家海外创业团队准备落户。”复兴城招商部经理马亮说。

　　靠着口口相传，范围和效应自然都还太小，但对海南来说，“营造一流环境”则是必然选择。“到2025年，营商环境总体达到国内一流水平”，《海南自由贸易港建设总体方案》中明确了分阶段目标。

　　为此，海南搭建了国际中小企业合作和国际贸易孵化平台：为入驻企业提供“一站式”商务服务，目前已有来自美国、英国、新西兰等31个国家的83家外资企业入驻。“入驻企业不仅在前三年享有租金补贴，政府还帮助其建立商品橱窗展示，提供海关、税务个性服务。”陈希介绍说。

　　不仅如此，单一窗口、一网通办、下放审批……如今海南的各个市县也在纷纷优化营商环境。2020年，海南屯昌县、乐东黎族自治县实现了使用外资“零”的突破。2018—2020年三年间，海南19个市县中有15个设立了外资企业。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月22日 10 版）
(责编：岳弘彬)

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