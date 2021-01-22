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损害消费者利益，不利于行业健康发展

大数据“杀熟”，必须重罚！（网上中国）

本报记者 康 朴
2021年01月22日06:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　用户正在用打车软件叫车。
　　图片来源于网络

　　同一房型价格不同，同一路线打车却比其他人高出不少，同一家店的外卖吃得总比别人贵……近年来，平台经济快速发展，大数据为消费者提供更具个性的产品和服务。与此同时，网络平台利用大数据“杀熟”也屡见不鲜。日前，中国消费者协会召开网络消费领域算法规制与消费者保护座谈会，指出部分互联网平台利用算法技术进行大数据“杀熟”，损害了消费者的合法权益，必须加强算法应用的有效规制。

　　

　　套路多，用户防不胜防

　　“师傅，直行就可以吧？”前几天，北京市民赵文军从朝阳区呼家楼打车前往海淀区甘家口北街。打开手机导航软件一看，却发现问题：当时车辆行驶畅通，直行线路并不拥堵，车上导航却显示要绕行，他赶忙要求司机切换了线路。

　　作为打车软件“重度用户”，赵文军这次没有成为算法“暗箭”的猎物。不过，有些消费者就没这么幸运了。有用户分享自己被“割韭菜”的经历：“我和妻子同时打车，同时发起，同样的起止点，我的定价每次都会贵一些，因为我每天都要打这个路线的车，我妻子是偶尔会打。”

　　不仅是交通出行，随着平台经济快速发展，网络购物、旅游住宿、电子票务、订餐外卖等生活消费领域或多或少都存在大数据“杀熟”现象。所谓“杀熟”，即同样的商品或服务，老客户看到的价格比新客户要贵出许多。还有消费者明明是平台会员，但商品价格却比普通用户的要高。

　　大数据“杀熟”还有更隐蔽的招数。根据消费者投诉，中消协整理出其他类型的算法价格歧视，比如根据消费者所在地区、页面浏览次数等制定不同价格等。

　　有程序员解释其中“奥妙”：如果平时浏览服装和宠物用品时间比较多，用户会对这些商品价格区间更为熟稔，平台倾向于推荐性价比高的产品。反之，当用户开始浏览平时不怎么看的产品且浏览时间不长，那么算法就会倾向于推荐价格较高的产品。

　　专家指出，由于不同消费者对价格的敏感度不同，支付意愿也存在差异。所以相比“一视同仁”实行统一定价，差异化的定价行为还能满足商家拉新、提高回购率、提高利润的需求。但是，对时间精力有限的普通用户而言，可谓套路满满，防不胜防。

　　维权难，不正之风要刹

　　2020年12月发布的《互联网平台竞争与垄断观察报告》显示，消费者对“大数据杀熟”问题反映强烈，认为此举损害消费者利益。中消协指出，任由不公平算法应用无序发展，将损害市场经济的公平有序竞争，还会使消费者面临数据算法压榨，成为技术欺凌的对象。

　　事实上，中国法律对“大数据杀熟”等算法中的“猫腻”是明令禁止的，相关法律法规也在不断完善中。比如，2020年10月《在线旅游经营服务管理暂行规定》正式施行，其中明确要求在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，基于旅游者消费记录、旅游偏好等设置不公平交易条件等。而此前颁行的《电子商务法》也对“大数据杀熟”作了禁止性规定。此外，有律师指出，根据消费者权益保护法，如果对用户实施价格欺诈，用户可以主张赔偿。

　　尽管有法律撑腰，但并未刹住平台把老用户当作“韭菜”的势头，维权成本过高而违法成本太低成为关键因素。上海某律所高级合伙人表示，由于工作需要，出差订机票和酒店是家常便饭，被“杀熟”并不鲜见。“顶多跟同事、朋友抱怨几句，几乎没人去真正地维权，一来取证太难，二来需要付出很多时间成本。”

　　专家指出，大数据杀熟的隐蔽性导致维权举证较难，这也是很多消费者在遭遇此类事件后不了了之的主要原因。据了解，经营者大多以商品型号或配置不同、购买的套餐优惠不同、或者购买时间不同等为借口。即便用户顺利维权，对于市值动辄几十亿甚至上百亿元的平台方而言，罚款可谓不痛不痒。

　　“连我们这些懂法律的人，都放弃了维权，可见大多数消费者的维权意愿也不会太强，如此一来，就助长了不良风气。”有律师表示。

　　强监管，平台不能失序

　　更让用户无奈的是，尽管常用的网络平台APP存在种种问题，很多时候却别无选择，因为有些平台已处于垄断地位。

　　“算法应用不公针对的是社会大众，每个人都可能成为潜在的受害者。”中消协副秘书长栗元广提出，法律应加强算法应用的有效规制。

　　近期，政府对平台经济垄断行为的监管趋于严格。据悉，国家市场监管总局正在制定《关于平台经济领域的反垄断指南》，与线上经济有关的互联网平台都在监管范围之内。与此同时，《反垄断法》修订工作也在积极推动中。下一步，国家市场监管总局将配合行业监管部门共同防范部分企业凭借数据、技术、资本优势造成竞争失序风险，依法加大监管执法力度，强化公平竞争审查。

　　中消协秘书长朱剑桥表示，社会各界需要共同努力，加强对网络消费领域算法的研究和规制，促进其合理应用，有效维护消费者的合法权益。南开大学法学院教授许光耀认为，消费者遭遇大数据“杀熟”时，对于小额交易而言，提起违约之诉成本较高，也不足以对企业造成威慑。在能够认定行为人拥有支配地位（或达成垄断协议）时，许光耀建议消费者提起反垄断诉讼，对垄断行为的处罚将是行为人上一年度营业额的1%到10%。

　　对于有违商业伦理的不正当行为，平台和行业不应忽视消费者呼声。中消协呼吁，经营者应当加强自律，守法经营，承担应尽义务和责任。同时，各行业组织应加强引领和督导，使网络经营者合理合规地应用算法，净化行业风气，促进良性发展。

(责编：岳弘彬)

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