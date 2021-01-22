本报驻法国记者 刘玲玲

法国国家统计与经济研究所不久前预测，2021年法国经济有望在第一季度反弹3%，在第二季度再回升2%。法国经济和财政部部长勒梅尔表示，今年上半年法国经济仍将十分艰难，期待下半年出现明显反弹。

法国多家经济金融机构分析指出，由于法国逐步采取经济复苏措施、公民开始广泛接种新冠疫苗、欧盟推行整体复苏计划等原因，法国经济将在2021年实现缓慢复苏。

为应对经济下行压力，法国政府去年9月提出了为期两年、规模达千亿欧元的经济复苏计划。2021年，法国将立足该计划，一方面通过减税降费、增加补贴等方式加强有针对性的援助，另一方面努力寻找新的经济增长点，推动绿色和数字化转型。

法国今年将专门投入200亿欧元用于疫情期间的紧急救助，继续实行“部分失业计划”和“团结基金”等帮扶措施，重点帮助受疫情影响严重的行业和中小企业，面向大型企业的生产税减免规模将高达100亿欧元。法国还将对企业租金等固定成本提供资金支持，并将国家担保贷款的还款期限推迟一年。勒梅尔表示，政府将持续为受影响严重的企业提供财政支持。

法国政府将持续推动创新转型和经济复苏。去年底，法国国民议会通过2021年度预算法案，获得220亿欧元资金支持，其中30亿欧元用于建筑能源改造，40亿欧元用于促进青年就业。今年1月8日，法国正式启动第四项未来投资计划，在未来5年内将出资200亿欧元用于支持氢能、网络安全、量子计算、数字教育等战略性投资项目和相关领域科学研究，助力国内产业现代化转型进程，打造新的经济增长点。

勒梅尔表示，法国经济复苏进程仍存在各种不确定性，未来将受到疫苗接种进度、新冠病毒变异风险及主要欧盟伙伴国经济放缓等因素影响。

（本报巴黎1月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月22日 16 版）

(责编：李栋、毕磊)