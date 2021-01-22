人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

做强“商业险”，适应“银发潮”

屈信明
2021年01月22日07:34 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　加快发展商业养老险是增加养老保障供给的有效形式，有利于完善我国多层次的养老保障体系，满足人民群众多样化的养老需求

　　

　　“老有所养”是每个人、每个家庭的大事；人口老龄化趋势下，这也是国家的“大题目”。中央经济工作会议提出“要规范发展第三支柱养老保险”，国务院常务会议提出“按照统一规范要求，将商业养老保险纳入养老保障第三支柱加快建设”，多项支持商业养老保险发展的政策措施近日接连出台，让“第三支柱”“养老资产储备”等成为热词。

　　从国际经验看，解决养老保障问题往往需要政府、企业和个人共同努力。形象地说，政府兜底的基本养老保险是“第一支柱”，企业年金是“第二支柱”，而投保商业养老险等个人自愿建立的养老计划则是“第三支柱”。三个“柱子”都立起来，养老保障体系才更稳固。

　　从我国养老保障体系看，目前主要依靠“第一支柱”发力。近年来，我国社保制度体系不断完善，保障水平稳步提高，2019年末，全国参加基本养老保险人数超过9.68亿人；2020年退休人员基本养老金实现“十六连涨”，居民的基本养老保障坚实可靠。不过，基本养老保险着重发挥全覆盖、保基本的基础作用，体现公平性和可持续性。而在普通的衣食住行等养老基本需求之外，人们希望退休后有更多“闲钱”提高消费能力——时常游山玩水、看看展览演出，以及购买专业化、高品质的养老服务等，满足这些消费，需要更多养老资产支撑。

　　与经济社会发展阶段相适应，长期以来，我国养老体系重在夯实“第一支柱”、发展“第二支柱”，“第三支柱”的建设尚处于起步阶段。目前，居民养老资金来源较为单一，养老金替代率同发达国家相比存在差距，难以满足多样化、差异化养老需求。在已建成全世界最大基本养老保障网的基础上，在我国老龄化进程加快的背景下，促进商业养老保险更好发展，提升“第三支柱”保障水平，正当其时。

　　做强“第三支柱”，需要市场主体、有关部门和居民个人更加积极有为。

　　从供给角度看，当前商业养老险产品仍存在同质化明显、与养老需求匹配度不高等问题。比如，有的只能在退休时一次性领取养老金，提取的金额难以充分满足长期养老需求；有的身故保障额度高，而养老功能不明显。对此，市场主体需加大养老保险产品创新力度，适当优化和扩展保障责任，提供更多具备终身领取功能的保险产品，提供更加灵活的养老金积累和领取服务。行业监管部门应加快出台规范性政策措施，对一些打着养老名号却不具备养老功能的产品进行规范整改，确保“第三支柱”根基稳健。财税等部门要完善政策供给，对商业养老险行业给予一定财税、产业政策扶持，让养老保险公司、养老金管理公司等专业化机构快速成长；同时要扩大商业养老保险领域对外开放，以“鲇鱼效应”刺激国内商业养老保险市场展开良性竞争，不断提升服务水平；此外，还应适当加大税延养老保险税优力度，以鼓励和引导消费者投保。

　　广大居民也应增强自我保障意识，及早规划，为幸福晚年做出合理财富安排——商业养老险具有长期性、安全性和收益性的特点，能使居民个人不受就业形势、就业单位条件等限制，实现养老资金稳健增值，不失为一个较好的选择。

　　制图：沈亦伶


　　《 人民日报 》（ 2021年01月22日 19 版）

(责编：李栋、毕磊)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
　　人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
从十组税收数据看2020中国经济
　　人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。税收通常被称作经济的“晴雨表”，国家税务总局充分挖掘税收大数据优势，系统梳理了十组数据，解读2020年中国税收经济。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved