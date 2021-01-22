屈信明

加快发展商业养老险是增加养老保障供给的有效形式，有利于完善我国多层次的养老保障体系，满足人民群众多样化的养老需求

“老有所养”是每个人、每个家庭的大事；人口老龄化趋势下，这也是国家的“大题目”。中央经济工作会议提出“要规范发展第三支柱养老保险”，国务院常务会议提出“按照统一规范要求，将商业养老保险纳入养老保障第三支柱加快建设”，多项支持商业养老保险发展的政策措施近日接连出台，让“第三支柱”“养老资产储备”等成为热词。

从国际经验看，解决养老保障问题往往需要政府、企业和个人共同努力。形象地说，政府兜底的基本养老保险是“第一支柱”，企业年金是“第二支柱”，而投保商业养老险等个人自愿建立的养老计划则是“第三支柱”。三个“柱子”都立起来，养老保障体系才更稳固。

从我国养老保障体系看，目前主要依靠“第一支柱”发力。近年来，我国社保制度体系不断完善，保障水平稳步提高，2019年末，全国参加基本养老保险人数超过9.68亿人；2020年退休人员基本养老金实现“十六连涨”，居民的基本养老保障坚实可靠。不过，基本养老保险着重发挥全覆盖、保基本的基础作用，体现公平性和可持续性。而在普通的衣食住行等养老基本需求之外，人们希望退休后有更多“闲钱”提高消费能力——时常游山玩水、看看展览演出，以及购买专业化、高品质的养老服务等，满足这些消费，需要更多养老资产支撑。

与经济社会发展阶段相适应，长期以来，我国养老体系重在夯实“第一支柱”、发展“第二支柱”，“第三支柱”的建设尚处于起步阶段。目前，居民养老资金来源较为单一，养老金替代率同发达国家相比存在差距，难以满足多样化、差异化养老需求。在已建成全世界最大基本养老保障网的基础上，在我国老龄化进程加快的背景下，促进商业养老保险更好发展，提升“第三支柱”保障水平，正当其时。

做强“第三支柱”，需要市场主体、有关部门和居民个人更加积极有为。

从供给角度看，当前商业养老险产品仍存在同质化明显、与养老需求匹配度不高等问题。比如，有的只能在退休时一次性领取养老金，提取的金额难以充分满足长期养老需求；有的身故保障额度高，而养老功能不明显。对此，市场主体需加大养老保险产品创新力度，适当优化和扩展保障责任，提供更多具备终身领取功能的保险产品，提供更加灵活的养老金积累和领取服务。行业监管部门应加快出台规范性政策措施，对一些打着养老名号却不具备养老功能的产品进行规范整改，确保“第三支柱”根基稳健。财税等部门要完善政策供给，对商业养老险行业给予一定财税、产业政策扶持，让养老保险公司、养老金管理公司等专业化机构快速成长；同时要扩大商业养老保险领域对外开放，以“鲇鱼效应”刺激国内商业养老保险市场展开良性竞争，不断提升服务水平；此外，还应适当加大税延养老保险税优力度，以鼓励和引导消费者投保。

广大居民也应增强自我保障意识，及早规划，为幸福晚年做出合理财富安排——商业养老险具有长期性、安全性和收益性的特点，能使居民个人不受就业形势、就业单位条件等限制，实现养老资金稳健增值，不失为一个较好的选择。

制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2021年01月22日 19 版）

(责编：李栋、毕磊)