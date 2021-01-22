本报记者 徐佩玉

日前，国家税务总局福建省税务局发布数据，2020年全省税务部门累计组织税费收入5560.7亿元。图为在国家税务总局福州市台江区税务局办税服务厅，纳税人在办理涉税业务。

新华社记者 宋为伟摄

去年以来，国家税务总局湖南省道县税务局对辖区内6000余户纳税人有针对性地落实减税降费优惠政策，帮助纳税人充分享受减税红利。图为税务工作人员在湖南齐力电机有限公司了解企业生产经营状况。

蒋克青摄（人民视觉）

国家税务总局1月20日举行新闻发布会，公布了十组年度税收数据。国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，十组税收数据反映出中国经济稳定恢复、好于预期，市场活力稳步增强，创新动能不断积聚。

数据增长折射企业经营好转

新鲜出炉的十组税收数据中，七组数据呈现出增长态势。

全国企业销售收入增长6%，生产经营逐期向好。31个省份中29个销售收入实现正增长。企业生产经营稳定向好，中国在全球主要经济体中率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

高技术产业销售收入增长14.7%，新动能发展潜力加速释放。2020年，全国高技术产业销售收入增速快于全国企业平均水平8.7个百分点。其中，高技术服务业自4月份以来连续9个月同比增幅超过20%，全年累计增长23.6%，新经济持续茁壮成长。

重点税源企业研发支出增长13.1%，创新发展形势持续向好。其中，制造业增长9.6%，软件和信息技术服务业增长25.3%，均保持向好的创新发展势头。享受研发费用加计扣除政策的33万户企业购进高技术设备和高技术服务金额同比增长15.8%。

2020年全国新办涉税市场主体1144万户，比2019年增长10.1%，市场活力稳步增强。“十三五”时期，全国新办涉税市场主体累计达5745万户，其中2020年新办数量明显高于2018、2019年。

全年办理出口退税14549亿元，有力支持稳外贸。2020年，正常退税业务办理平均时间比2019年提速20%，有力缓解企业资金压力，为外贸稳定恢复发挥了重要支持作用。

数据显示，2020年税务部门组织税收收入占财政收入的比重为75.5%，比2019年提升1.7个百分点，税收为国聚财的职能持续增强。一系列实打实的减税降费政策切实减轻了企业税费负担，增强了企业获得感，激发了市场主体活力。

“减”中蕴含可喜变化

有增也有“减”。值得注意的是，这些“减”中折射出了可喜变化。

全年税收收入下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标。2020年，全国税务部门组织的税收收入（已扣除出口退税）完成136780亿元。“从全年走势看，税收收入增速自3月份‘触底’后连续9个月回升，反映了中国经济复苏向好的势头，但受疫情和落实减税降费影响，全年税收收入下降2.6%。”蔡自力表示。

全年税务部门征收社保费收入3.8万亿元，保障民生发展。为减轻企业负担，自2020年11月份起，社保费已全部由税务部门征收，各级税务部门在维持征收方式稳定的同时，不断优化缴费服务，为广大缴费人提供“网上、掌上、自助”等多种缴费渠道，便于缴费人申报缴费。

税收收入占GDP比重下降约0.82个百分点，企业税负进一步减轻。2020年，随着支持疫情防控和经济社会发展减税政策落地，中国一般公共预算收入中税收收入占GDP比重预计降至15.2%左右，较2019年继续回落约0.82个百分点。

“减”还体现在减税降费上。2020年税务部门采取了一系列切实有效举措，确保减税降费的“真金白银”精准直达市场主体。数据显示，2020年全年新增减税降费预计超过2.5万亿元，圆满完成了2020年政府工作报告确定的全年减负目标，也超过2019年更大规模减税降费规模。

其中，实体经济和民营经济受益最为明显。数据显示，制造业及相关环节新增减税降费预计占比35%左右，是受益最大的行业；民营经济新增减税降费预计占比70%左右，受益最为明显。

增值税数据反映市场潜力

国家税务总局新闻发言人荣海楼表示，税收大数据具有时效性强、覆盖面广、颗粒度细的优势，记载着市场主体生产经营状况，能够较为迅速全面准确客观反映经济运行情况。

2020年增值税发票数据折射了中国经济市场活力和发展潜力正在快速释放，具体来看——

工业企业销售稳步回升，装备制造业支撑作用增强。2020年，工业企业销售收入同比增长2.7%，在10月份累计增速转正后继续稳步回升。其中四季度增长11.1%，比三季度提高1.9个百分点。

商品消费恢复较快，线上消费保持快速增长。2020年，批发零售业销售收入同比增长5%，其中四季度增长15.4%，比三季度提高4.1个百分点，线上线下平台加快融合，互联网零售、外卖送餐服务同比分别增长29.2%和31.6%。

投资相关行业增长迅速，新基建发展提速。2020年，与基建投资相关的土木工程建筑销售收入同比增长19.7%。特别是5G基站、特高压、城市轨道交通、环保等新基建领域投资增长较快，带动通讯和电力输送设施工程、城市轨道交通工程、节能工程建筑销售收入同比分别增长10%、13.4%和20.8%。

“税收大数据蕴藏着巨大潜能。”荣海楼表示，下一步，税务部门将进一步发挥税收大数据优势，深挖数据反映的经济规律和特征，更好支持市场主体发展、服务宏观经济决策。

(责编：李栋、毕磊)