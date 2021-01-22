本报北京1月21日电 （记者王俊岭）记者今天从商务部了解到，2020年，中国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。

全年利用外资呈现四个特点：

一是引资规模创历史新高。2020年，全国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。

二是引资结构进一步优化。服务业实际使用外资7767.7亿元人民币，增长13.9%，占比77.7%。高技术产业吸收外资增长11.4%，高技术服务业增长28.5%，其中研发与设计服务、科技成果转化服务、电子商务服务、信息服务分别增长78.8%、52.7%、15.1%和11.6%。

三是主要来源地保持稳定。对华投资前15位国家和地区，投资增长6.4%，占比98%，其中荷兰、英国分别增长47.6%、30.7%。东盟对华投资增长0.7%。

四是区域带动作用明显。东部地区吸收外资增长8.9%，占比88.4%，其中江苏、广东、上海、山东、浙江等主要引资省份分别增长5.1%、6.5%、6.6%、20.3%和18.3%。东北地区和中西部地区部分省份增长明显，辽宁、湖南、河北等省份分别增长13.7%、28.2%和35.5%。

商务部研究院副研究员庞超然表示，过去的一年，受疫情影响，全球跨境投资大幅下滑，我国率先实现复产复工，出台一系列稳外贸稳外资政策，推动经济社会发展秩序在最短时间得到恢复，促进了消费回补和市场回暖。

“在此背景下，我们吸收外资逆势上扬，表明外国投资者持续在华发展的预期和信心。同时，外资流入呈现结构优化态势，更多投资流向服务领域和高技术环节，顺应了国内经济高质量发展的要求，也将为我国加快构建新发展格局贡献积极力量。”庞超然说。

商务部外资司司长宗长青表示，2020年，中国率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，为稳外资提供了坚实基础和保障。2021年，中国利用外资工作面临的形势依然复杂严峻，商务部将持续扩大高水平对外开放、创新产业链招商引资方式、提升开放平台水平、完善外商投资服务保障体系、深化“放管服”改革，为外资参与“双循环”打造良好营商环境。

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