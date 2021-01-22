六盘水电力部门精准服务助企发展
2021年01月22日07:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电 （邵静、李泵）2020年以来，南方电网贵州六盘水供电局通过落实“一企一策”精准服务等措施，做好稳供电、保就业、补短板工作，为企业发展、乡村振兴提供了有力支持，为优化营商环境、稳住经济基本盘作出了贡献。
为降低疫情给企业带来的影响，去年六盘水供电局有针对性地推出了缓交电费、存量用电基本电费减半、增量用电基本用电全免等优惠举措，帮助企业渡过难关。
用电量较大的六盘水双元铝业公司经营遇到困难，并波及到20余家下游企业。六盘水供电局主动上门服务，累计为双元铝业减免基本电费5000余万元，帮助企业很快恢复生产。预计双元铝业及整个产业链全年将实现产值近50亿元，并带动了400余人就业。
过去一年，六盘水供电局将补齐农村电网发展短板、实现城乡供电服务均等化作为全年重点工作。针对部分小微企业用电报装但不具备接电条件的，该局大力实施业扩延伸配套项目，全年受理业扩延伸项目736个，项目总投资7875.9万元。
此外，六盘水供电局继续实施农网升级改造工程，进一步提升供电质量，让用户用上放心电、舒心电。2020年，六盘水盘州供电局对盘州市乌蒙镇小树林村的6个变台进行升级改造，整体容量增加一倍，为乡村旅游发展提供了保障。
(责编：李栋、毕磊)
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