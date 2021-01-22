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感受中国外贸澎湃活力 中国2020年外贸数据提振海外华商信心

本报记者 李嘉宝
2021年01月22日07:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2021年1月1日，满载着义乌小商品的中欧班列从铁路义乌西站出发，驶向西班牙马德里。
　　龚献明摄（人民图片）

　　近日，澳大利亚澳佳集团董事长俞维佳在和员工开会，安排产品销售事务。
　　照片由受访者提供

　　意大利易赛法斯特国际电商物流有限公司的仓库。
　　照片由受访者提供

　　中国海关总署近日发布数据，2020年，中国货物贸易进出口总值达32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中出口17.93万亿元，增长4%。

　　过去一年，在新冠肺炎疫情的冲击下，全球贸易大幅萎缩。面对严峻考验，中国外贸划出一条漂亮的“V”形曲线，实现逆势回升，进出口、出口和国际市场份额均创历史新高。

　　这份亮眼的外贸成绩单来之不易，无数深耕中外贸易的海外华商是见证者，也是贡献者。在接受本报记者采访时，他们纷纷赞叹中国外贸的活力和韧性，表示愿为中外经贸往来贡献更多力量。

　　

　　感受中国外贸澎湃活力

　　“2020年，公司业务量与2019年相比，有了大幅度增加。”意大利易赛法斯特国际电商物流有限公司总经理冯亚斌告诉记者，“其中，公司中欧班列集装箱货量增长1.5倍，海运集装箱货量增长2.2倍。”

　　作为从事跨境物流的海外华商，冯亚斌直观地感受到2020年中国外贸的澎湃活力。“公司业务量的增长，得益于中国外贸的强劲复苏。”冯亚斌表示，“目前欧洲国家疫情形势仍然不容乐观，许多工厂处于半停产状态，欧洲消费者对‘中国制造’的需求在上升。我们从中国运往欧洲的电子产品、日用品等备受欢迎。”

　　作为澳大利亚澳佳集团董事长，俞维佳主要从事葡萄酒及健康食品的生产及销售，中国一直是他最看重的市场。2020年10月以来，以中秋国庆长假为销售新契机，澳佳集团的产品在中国市场的销售势头良好。如今，他正加紧为春节消费旺季做准备。

　　“中国外贸进出口明显好于预期，外贸规模再创历史新高。这样的外贸数据令人振奋。”俞维佳表示，这主要得益于中国能够迅速控制疫情，国内生产生活逐步恢复正常，居民的消费需求不断回暖。此外，中国作为制造业大国，拥有全球规模最大、门类最齐全的工业体系，在全球供应链中占据重要地位。

　　“2020年，中国出口额增长4%。这说明作为拉动中国经济增长三驾马车之一的出口，依旧动力十足。”德国华商、欧美广西总商会会长刘耀泽表示，中国经济具有独特的制度优势，有完整的上下游供应链，具备较强的抵御外界风险因素的应变能力。

　　主动转型对冲疫情冲击

　　在极不平凡的2020年，海外华商经历了订单停摆、生产停滞、物流停运的艰难时刻，更经历了迎难而上、主动转型的奋斗时光。

　　疫情发生初期，刘耀泽设在中国深圳的出口公司遭遇了前所未有的挑战。“出于疫情防控的需要，检测和报关手续增加，出货周期变长；收货地的物流系统受疫情冲击陷入停滞，运输出现了大问题。”刘耀泽说。

　　困境中的刘耀泽及时转变思路。“我们正在打造一个世界商品跨境电商贸易中心。”刘耀泽说，新平台将采取“线下展示+线上销售”的方式，通过数字化转型，努力对冲疫情带来的负面影响。

　　刘耀泽表示，疫情发生以来，中国出口的商品中不仅有防疫医疗用品，还包括农产品、高新技术产品等，出口产品的结构不断得到优化。“近年来，中国商品不仅保持价廉物美的传统优势，在产品设计上更注重创新，‘科技范’十足，在全球的竞争力仍不容小觑。”

　　疫情期间，中欧班列成了冯亚斌公司的一条“生命线”。“从中国义乌出发，沿义新欧中欧班列将货物运到欧洲，这是我们最常用的一条陆路运输线。中欧班列在疫情期间仍保持强大的运力，让我们很安心！”冯亚斌说，“由于欧洲疫情严重，回程集装箱数量相对较少，这是公司目前面临的主要问题。欧洲分公司仍将以居家办公为主，把防疫放在首要位置。”

　　一向注重健康食品研发的俞维佳，从疫情中看到了新的机遇。他告诉记者，疫情发生后，公司将业务重心从消费品领域转向健康产品领域，并持续加大研发投入。“新产品一上市就受到消费者的欢迎，帮助我们在疫情危机中站稳脚跟。”

　　融入经济全球化大潮中

　　近日，中国商务部表示，未来将会同交通部等有关部门增加海运运力，千方百计畅通国际物流，培育外贸新业态新模式。中国海关总署表示，将进一步提高通关效率，优化口岸营商环境，切实将减税降费措施落实落细。中国频频出台外贸利好政策，海外华商如沐春风。

　　在冯亚斌看来，过去跨境物流多以大宗贸易为主，现在则更加灵活和多元化。“中国的出口能力和产品生产能力强大，全世界有目共睹。在一系列利好政策的刺激下，中国外贸将会有更大的发展空间，从事外贸和跨境物流的海外华商面临新的发展机遇。”

　　“2021年，我们不仅要继续深耕跨境物流行业，还要多渠道拓展公司新业务，帮助更多国内企业开拓欧洲市场，让中国商品走得更远。”冯亚斌说。

　　不久前，中欧双边投资协定（BIT）顺利落地，作为德国华商的刘耀泽振奋不已。“我们有信心克服疫情的影响！”他说，“新的一年，我们要打造好‘买全球、卖全球’的世界商品跨境电商平台，同时与其他海外商会加强交流合作，推广商品，分享商机，积极融入经济全球化潮流中。”

　　“当前，全球疫情形势依旧严峻，2021年仍有很大的不确定性。我们能做的就是通过创新增强竞争优势，提升抵御外界风险的能力。”俞维佳表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署推动了亚洲的一体化进程，表明合作共赢仍是各国的普遍选择。“我们将一如既往地努力推动中外经贸交流，积极开拓多元化市场，参与‘一带一路’建设。”

(责编：李栋、毕磊)

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